Inés Arrimadas: "Podemos tiene un problema evidente: sus líderes son independentistas y su electorado, no"

Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Inés Arrimadas cursó estudios superiores en Gestión Empresarial y Negocios Internacionales en Niza, domina cuatro idiomas y empezó a trabajar con 24 años.

No lleva aún una década dedicada en exclusiva a la política, pero a juzgar por cómo se desenvuelve ante la cámara y cómo esquiva las preguntas incómodas, uno diría que lleva toda la vida en esto de la cosa pública. Tiene aspecto de frágil, pero fama de mujer fuerte y correosa que, en ocasiones, se muestra a la defensiva pero jamás pierde las formas.

Es la mujer con más proyección dentro de los naranjas. Para ello apela a la responsabilidad de socialistas y populares, a la generosidad de los comunes y a la movilización del electorado, claro. Si la suya es la formación más votada entre los constitucionalistas, los independentistas se quedan sin mayoría absoluta y el resultado de Ciudadanos es implacable, ya avisa que Iceta tendrá complicada la vía Borgen y los "comunes", dar la espalda a una alternativa que tendrá como prioridad las políticas sociales.

Está por ver que Catalunya en Comú-Podem vaya a facilitar un gobierno de quienes, para la mitad de los catalanes al menos, han pasado por la derecha al PP. No en esta entrevista, al menos. Aquí, la candidata naranja ni habla de adoctrinamiento en la escuela pública, ni de recentralización, ni del cierre de la televisión púbica catalana. Estamos ya en campaña.

Que Junqueras permanezca en prisión ¿beneficia o perjudica a la estrategia del independentismo?

No lo sé. Yo voy a salir a pensar más en qué vamos a hacer nosotros y no tanto en lo que va a hacer Junqueras o en qué va a hacer el independentismo. Me parece que ese ha sido uno de los fallos de estrategia tradicionales en Cataluña, siempre pensar más en qué van a hacer ellos que en qué vamos a hacer nosotros.

¿Y no cree que su puesta en libertad hubiera contribuido a reinstaurar la normalidad democrática?

Nosotros hubiéramos respetado todas las decisiones, tanto si les hubiesen dejado libres como si no. Respetamos las decisiones de los jueces y no queremos hacer injerencia política. A partir de ahí, nosotros no nos hemos saltado todo el ordenamiento jurídico y por tanto nuestros candidatos no están en ningún proceso judicial.

¿Ve a Puigdemont presentándose en España para ser detenido unos días antes del 21-D?

Pues no lo sé. Del señor Puigdemont, me espero cualquier cosa. Pero insisto, vamos a pensar un poquito más en qué hacemos nosotros y en cómo movilizamos nosotros a nuestros votantes, que son mayoría en Cataluña, más que estar todo el día pensando en qué va a hacer el señor Puigdemont. Porque realmente, lo que vaya a hacer a veces es incalculable... Viendo que se ha ido y se ha fugado a Bruselas, pues a partir de ahí cualquier cosa.

Si, como dicen las encuestas, la sociedad catalana está fracturada prácticamente en dos bloques idénticos entre independentistas y constitucionalistas, ¿por qué nadie habla de un acuerdo transversal sin vetos?

Es que nosotros hablamos de un gobierno transversal y alternativo para todos los catalanes. Pero lo que se ha demostrado hasta ahora es que los partidos independentistas son incapaces de gestionar y de gobernar para ningún catalán. La gente dice que el gobierno independentista ha gobernado solo para los independentistas pero, para mí, es falso porque no han gobernado ni para los independentistas porque no han gobernado en sanidad, ni en educación, no han hecho absolutamente nada bueno para los catalanes sean o no independentistas.

¿Qué proponemos nosotros gobernar? Que no sigan gobernando los mismos partidos. Es decir, gobernar una alternativa transversal a los partidos independentistas porque, si vuelven a gobernar, van a volver a hacer lo mismo.

A Iceta y a Podemos les va resultar difícil hacer cábalas con los independentistas si nuestro resultado es indiscutible"

¿Un Gobierno presidido por Inés Arrimadas, incluiría algún independentista?

Partidos independentistas es evidente que no vamos a incorporar en el gobierno porque sería alargar el procés. Así que yo sí creo que la alternativa tiene que ser sólo entre partidos constitucionalistas y, a partir de ahí, pensar en todos los catalanes, también en las personas independentistas.

Si nos centramos en políticas sociales, en políticas educativas, en políticas de infraestructuras, estaremos gobernando para todos los catalanes. Pero si usted me pregunta ¿va a incorporar a partidos independentistas en su gobierno...?

No hablo de partidos, sino representantes de esa mitad de catalanes que creen en la independencia y están dispuestos a renunciar a la vía unilateral

Pues es que el único requisito para iniciar una nueva etapa es respetar el marco legal y pensar en todos los catalanes. Por tanto, personas que quieran seguir defendiendo algunas tesis, pues no... Además, no creo ni que quieran incorporarse. Pero desde luego no es la opción de Ciudadanos. La nuestra es gobernar desde la transversalidad, pero dentro de un marco de respeto a las reglas democráticas.

Ha dicho Albert Rivera que, si el día 21 el bloque constitucionalista tiene un voto más que el independentista, Ciudadanos se sentará con todos los partidos políticos, ¿también con Podemos?

A nosotros, lo que nos gustaría es que, si los números dan para ello, Podemos se pudiera abstener al menos para permitir gobernar a un conjunto de fuerzas que van a tener como prioridad las políticas sociales y económicas.

Creo que Podemos tendrá muy difícil explicar a sus votantes de Cataluña y del resto de España que no permiten un gobierno alternativo que se centre en políticas sociales, que es los que nos gustaría tener a nosotros. Por tanto, ellos tendrán que tomar sus propias decisiones pero lo que espero es que su peso que, según todas las encuestas, no será mayoritario para encabezar una alternativa, facilite una abstención. Creo que con eso nos vale.

¿Y por qué debe facilitar Podemos un gobierno de Arrimadas?

Pues porque nosotros vamos a priorizar las políticas sociales y económicas antes que el procés. Y estoy convencida de que los votantes de Podemos quieren un gobierno de la Generalitat centrado y obsesionado con las políticas sociales y con revertir los recortes y que luche contra las listas de espera antes que un gobierno obsesionado de nuevo con el proceso, que ha sido un agujero negro de recursos y de tiempos que además ha hecho que en Cataluña tengas muchos de los indicadores sociales peores de toda España.

Tenemos las listas de espera a más largas de toda España después de Canarias en dependencia. Cualquier votante de Podemos querrá un gobierno que se centre en combatir estas cosas antes que uno que se centre en intentar sacarnos de España y la Unión Europea y además de manera ilegal.

Ya no hay excusas para no despolitizar todas las televisiones y, por supuesto, TV3 tiene que ser una de ellas"

¿Podemos es un partido independentista?

Podemos tiene un problema y es que sus líderes son independentistas y sus votantes, no. No lo digo yo, la número dos de su lista ha reconocido en múltiples ocasiones y públicamente que ella es independentista. Sus votantes quieren una nueva etapa política en la que nos centremos en ayudar a las familias y en hablar de dependencia, y no tanto en la independencia y en ayudar a Junqueras y Puigdemont a hacer lo que quieran.

Pues si los líderes de Podemos son independentistas y el señor Iceta no es de fiar, como dice Ciudadanos, ¿cómo piensa usted llegar a la presidencia de la Generalitat?

Si el resultado nuestro es muy claro y, como dicen todas las encuestas, se confirma que somos con claridad la primera fuerza constitucionalista en escaños y que tenemos un papel indiscutible, yo creo que les va a ser más difícil tanto a Podemos como al señor Iceta hacer cábalas con otros partidos independentistas.

Por lo tanto, para mí el resultado va a ser importante. Es decir, los catalanes van a decidir quién lidera la alternativa al gobierno separatista. Si el resultado es muy claro a favor de Ciudadanos y podemos sumar el resto de fuerzas, yo lo voy a intentar y yo voy a tender la mano al PSC, obviamente, y al PP y a Podemos, aunque sea para una abstención para empezar una etapa en la que los ciudadanos, y no las fronteras, puedan ser el centro de la política.

A los nostálgicos del bipartidismo y el pasteleo con los nacionalistas les cuesta trabajo encajar nuestra marca"

Y si no suman mayoría PP, PSC y Ciudadanos y Podemos estuviera dispuesto a investir a Iceta y no a usted, ¿qué votaría su partido?

Es que nosotros creemos que quienes tienen que decidir quién va a liderar la alternativa al separatismo no va a ser el señor Iceta ni el señor Domenech, ni voy a ser yo, van a ser los catalanes. Entonces, quien tenga más representación estará legitimado en unas elecciones tan especiales como estas para liderar la alternativa al separatismo. Pero igualmente ya le digo, si al final la lista más votada entre los constitucionalistas es la del señor Iceta, que no lo dice ninguna encuesta pero bueno, nosotros evidentemente vamos a estar dispuestos a que el señor Iceta pueda ser presidente de un gobierno constitucionalista, y no de un gobierno que tenga como vicepresidente al señor Junqueras.

No creo que el Estado deba recuperar ninguna competencia"

Siempre que sea primera opción

Como ya le he dicho, yo creo que quien va a liderar la alternativa lo van a decir los catalanes, no lo voy a decir yo. Es vidente que lo importante ahora no es quién sea presidente, pero sí explicarle a los catalanes qué vamos a hacer con sus votos. Yo le digo a los catalanes que, si de nosotros depende, va a haber un gobierno constitucionalista, yo voy a tender la mano, voy a ser generosa, voy a intentar llegar a un acuerdo y voy a intentar que en Cataluña se hable de políticas sociales y de dependencia mucho más de lo que se habla hasta ahora de independencia. En eso Podemos y el PSC tendrán que tomar una decisión.

¿Entonces no cree en la vía danesa?

A ver, estamos hablando ya de una situación excepcional en la que nos lo jugamos todos. Nosotros somos el partido del pacto y del acuerdo. Siempre se puede acordar, siempre es positivo. Pero estamos en un momento en el que hay que ser muy claro con los ciudadanos.

Nosotros no vamos a acordar con partidos independentistas ni vamos a permitir que estos sigan gastando el tiempo y el dinero de los catalanes en separarnos y en romper familias. Así que espero que el resto de partidos constitucionalistas hagan lo mismo.

No sabemos exactamente qué van a hacer los demás así que puedo explicar lo que voy a hacer yo: que es tender la mano y pensar en los ciudadanos más que en las sillas. Ceder aquí habrá que ceder mucho todos, renunciar a cosas y llegar a un acuerdo por el bien de los catalanes.

Le preguntaba exactamente por eso, por lo que va a hacer usted y si votaría a un presidente llamado Miquel Iceta

Pues, si queda como primera fuerza constitucionalista y podemos hacer un gobierno constitucionalista, por supuesto.

¿Sólo en el caso de que quedara como primera fuerza constitucionalista?

Le vuelvo a insistir, es que quien va a decidir quién va a liderar la alternativa al separatismo no voy a ser yo ni el señor Iceta, van a ser los catalanes. De todas formas, nosotros ya se lo hemos dicho siempre, es que lo importante no es quién sea presidente ahora, lo importante es qué va a hacer el próximo gobierno. Porque si en ese gobierno está el señor Junqueras, aunque sea de vicepresidente, le aseguro que van a volver a hacer lo mismo.

El adversario del PSC es Ciudadanos, y no Junqueras o Puigdemont"

¿Por qué pactar con un partido que ha igualado a su líder con José Antonio Primo de Rivera y con el fascismo?

Pues porque las circunstancias que estamos viviendo son excepcionales. Vemos al Partido Socialista muy nervioso con las encuestas. Nos insultan a nosotros en vez de intentar rebatir las tesis separatistas. Vemos que, para ellos, sus adversarios somos nosotros, en vez de el señor Junqueras o Puigdemont.

Pero, por encima de todo, está nuestra responsabilidad. A pesar de que nos hayan insultado, a pesar de todo eso y por el bien de los catalanes, si dan los números, yo le aseguro que le tenderé la mano al Partido Socialista.

¿Cree que Iceta ha recuperado el alma catalanista del PSC para pescar votos en el catalanismo moderado del PDeCAT o porque vuelve a flirtear con nacionalismo?

Al final el PSC siempre ha gobernado con ERC y, por lo tanto, ellos siguen pensando que hay que copiar las tesis nacionalistas en Cataluña. Yo creo que hay que ganarles en las urnas y hay que rebatir intelectualmente su discurso, no copiarles.

Creo en la alternativa, que es el europeísmo, el liberalismo progresista, los valores de la reforma, la igualdad, la solidaridad y la unión. Es falso eso de que,para defender los intereses de los catalanes, hay que defender tesis nacionalistas.

Se ha demostrado que quienes estamos sufriendo ahora los datos de empleo, de consumo y de inversión nefastos del nacionalismo somos los propios catalanes. Nosotros no vamos a cometer ese error, no vamos a copiar las tesis nacionalistas, vamos a explicar un proyecto alternativo, mucho más moderno, mucho más europeísta para los catalanes.

¿La proyección electoral de Ciudadanos les ha convertido en una amenaza para el resto de partido políticos?

Pues a veces tenemos esa sensación, que somos la diana de todo el mundo. Somos la diana de los partidos independentistas, sin duda, como la alternativa a ellos. Y, a la vez, somos la diana del PSOE, de Podemos y del PP. Pero estamos en una situación tan grave que es que ahora no se puede pensar en escaños y en sillitas y en quién tiene más protagonismo.

Ahora hay que acabar con esto ya de una vez porque se están cargando con la convivencia familias, grupos de amigos, empresas que se están marchando, inversiones que se están perdiendo y aquí no se está para tonterías.

Hay que sumar, hay que llegar a un acuerdo, tenemos que centrarnos en lo que compartimos, que es mucho y, sobre todo lo que comparten nuestros votantes, que también es mucho. Y, a partir de ahí, hacer un acuerdo. Por eso digo que no se equivoquen de adversario y se dejen de criticar a Ciudadanos y empiecen a proponer una alternativa al separatismo que creo que los catalanes nos lo merecemos.

Hay que ganar, gobernar de otra manera e iniciar una etapa política de reconciliación"

¿Ciudadanos es la marca blanca o la marca limpia del PP?

Nosotros somos una marca propia. Lo que pasa es que a los nostálgicos del bipartidismo y el pasteleo con los nacionalistas les cuesta trabajo encajar esa marca. Cuando uno sale de España y va por Europa, resulta que tenemos familias políticas y familiares políticos en otros parlamentos europeos. Nosotros ocupamos un espacio de centro, estamos en el grupo de los liberales y progresistas, los demócratas y liberales en Europa.

Lo que pasa es que yo entiendo que a los que han vivido muy bien del bipartidismo pactando con los nacionalista les cuesta encajar la pieza de Ciudadanos. Un partido nacido en Cataluña, que es la primera fuerza constitucionalista en esa comunidad y que, además, tiene un proyecto para toda España y que está creciendo en todo el país. Claro, yo entiendo los nervios del bipartidismo y de los partidos nacionalistas.

¿Está su partido en un momento crucial de madurez o las encuestas suelen inflar las expectativas?

No hemos parado de crecer desde que nacimos hace once años. Eso es una realidad, es una vivencia. Es verdad que ese crecimiento no ha sido siempre lineal, pero en Cataluña nunca nos han dado más expectativas de la que hemos sacado. De hecho, ningún encuesta nos dio 25 diputados y, al final, los sacamos. Así que, con mucha prudencia, las encuestas son solo encuestas. Pueden dar más, pueden dar menos pero lo importante es lo que pase el día 21 y vamos a salir a ganar porque estamos convencidos de que hay una mayoría social en Cataluña que quiere acabar con el procés e iniciar una nueva etapa de diálogo, de reforma, de optimismo, de seriedad y de sentido común.

El PSOE siempre ha gobernado con ERC, sigue copiando las tesis del nacionalismo"

¿Qué le diría a aquellos que sostienen que Albert Rivera perjudica a Inés Arrimadas cuando aparece con ella en campaña electoral?

Pues que Albert Rivera es el líder mejor valorado de España. No sé cómo te puede perjudicar eso.

Los líderes mejor valorados no suelen ser los más votados.

Bueno, pero en cualquier caso no creo que te perjudique estar con el líder mejor valorado. De todas formas, Albert es catalán, es el presidente de nuestro partido, tiene un proyecto para toda España y, por lo tanto, tiene también un proyecto para Cataluña en la cabeza, lo defiende sin complejos. Yo creo que es un activo fundamental que tenemos en Ciudadanos.

¿Con la polarización se capta mejor desde los extremos pero se pacta peor para formar gobierno?

Lo que tenemos es que superar la política de polarización. Quien ha polarizado ha sido el gobierno de la Generalitat, insultando a los que no piensan como ellos. Nos han llamado traidores, súbditos, que no somos pueblo de Cataluña, que nos tenemos que ir de Cataluña... Esa ha sido la polarización, la estrategia política que ha llevado a cabo el Gobierno de la Generalitat.

¿Qué queremos nosotros? Movilizar a esa mayoría social que se ha sentido ofendida, ninguneada, que sus dirigentes políticos les han llamado fachas de manera reiterada por ir a una manifestación absolutamente democrática. Lo que tenemos que hacer es ganar en las urnas para que haya un gobierno que no polarice a la población, que respete a todos los catalanes.

Nosotros no vamos nunca a llamar desde el gobierno ni fachas, ni súbditos, ni traidores ni que no son pueblo de Cataluña a la parte independentista de la población, tal y como han hecho el señor Puigdemont y el señor Junqueras con los no independentistas.

Podemos tiene un problema evidente: sus líderes son independentistas y su electorado, no"

Por eso le preguntaba antes si no convendría tener una estrategia para quienes se sienten independentistas, pero decepcionados con el procés.

Bueno, lo que nos dicen muchas encuestas es que el independentismo baja y que está perdiendo apoyos y que muchos independentistas, además, con esas promesas que luego se han visto que han quedado en nada, con esas declaraciones de independencia que luego resulta que no eran tales, que no nos han reconocido, que no ha habido ningún efecto positivo... pues muchos están abandonando el barco independentista.

Nosotros ofrecemos un proyecto para todos los catalanes, también para los independentistas y, por tanto, lo que hay que hacer es ganar, gobernar de otra manera e iniciar una nueva etapa política de reconciliación. Para mí, la palabra clave de la próxima legislatura va a ser la reconciliación y la convivencia.

Esto no es un problema entre Cataluña y el resto de España, esto es un problema entre catalanes. Por tanto, lo tenemos que solucionar respetando a todos los catalanes desde el próximo gobierno de la Generalitat.

Quien tenga más representación estará legitimado para liderar la alternativa al separatismo"

¿La causa del independentismo hay que buscarla en la escuela pública?

La causa del auge del independentismo es múltiple, pero no seríamos realistas si dijéramos que ha sido una causa solo. Ha sido una causa múltiple y de múltiples responsables. Para mí, el fundamental obviamente ha sido el gobierno de la Generalitat, peor también ha habido responsabilidad del gobierno de España en muchas cosas. 30 años pactando con los nacionalistas y mirando hacia otro lado.

He estado hace dos semanas en Bruselas y me he reunido con entidades, instituciones, periodistas y todo el mundo decía que el gobierno de España no está comunicando, no está explicando, no está rebatiendo, le está dejando todo el espacio comunicativo al gobierno de la Generalitat, que esos saben un rato de comunicar y de hacer propaganda y, además, destinan mucho dinero. Ni han reformado, ni ha pactado con otros partidos que no sean nacionalistas, ni han explicado bien las cosas.

Por lo tanto, aparte del responsable principal que es el gobierno de la Generalitat, y eso lo quiero dejar claro, también el Gobierno de España también ha tenido responsabilidad, así que la escuela ha sido importante, pero ni mucho menos lo único.

¿Entonces no se adoctrina en la escuela pública?

Hay politización evidente en la escuela pública.

¿Hay politización o hay adoctrinamiento?

Bueno, más o menos es lo mismo, es decir, fomentar una ideología concreta....

Se pueden politizar los planes de estudio, pero eso es diferente a adoctrinar a los niños en las escuelas.

Enseñarles que Cataluña es un país de la Unión Europea como Francia no sé como llamarlo, pero quizás podríamos llamarlo adoctrinamiento, o politización, o irrealidad, no sé...

Si de nosotros depende, habrá un gobierno constitucionalista. Tenderé la mano y seré generosa"

¿TV3 manipula más que TVE, la televisión andaluza o cualquier otra televisión autonómica?

Todas las televisiones públicas, todas, tienen una clara tendencia política y están al servicio de los gobiernos. Ahora, hay casos que claman al cielo, por ejemplo, el caso de TVE. Nosotros hemos impulsado en el Congreso de los Diputados una reforma legislativa para despolitizar TVE y esa reforma se ha aprobado, por tanto ya estamos en el camino de hacer de TVE....

Bueno, más que impulsarla se han sumado a una iniciativa de otros...

Era la propuesta que nosotros habíamos exigido en el acuerdo de investidura con el PSOE y en el acuerdo de investidura con el Partido Popular, porque quiero recordar que, hasta hace 4 días, el PP y el PSOE podrían haberla impulsado y no han querido, teniendo los dos la capacidad de sumar siempre.

¿Qué pasa en TV3? Exactamente igual. En el Parlament de Cataluña nosotros impulsamos una ley para ayudar a esa mayor neutralidad en la televisión pública catalana ¿Qué ha pasado? Pues que como todo ha sido procés, no se ha podido aprobar esa ley, y tenemos en TV3 un presidente que está reprobado por el propio Parlament de Cataluña y un director que, siendo director de TV3 ¡ha hecho mítines con la estelada a favor de la independencia! Hombre, hay cosas que claman al cielo y, además TV3 es la televisión más cara de toda España y, por tanto, yo creo que clama al cielo, sí.

Todas las televisiones públicas tienen que mejorar en su despolitización, todas han sido instrumentalizadas políticamente, creo que no me equivoco si lo digo, unas más otras menos, pero ahora ya no hay excusas para no despolitizar todas las televisiones y, por supuesto, TV3 tiene que ser una de ellas.

¿El Estado debe o no recuperar algunas competencias cedidas a Cataluña?

Yo creo que no es un problema de competencias. Los países descentralizados como el nuestro pueden funcionar muy bien, a mí me gustan los países de corte federal. No es un problema de quién tiene la competencia, sino de cómo se gestiona. Yo creo, por ejemplo, que la sanidad puede estar perfectamente en manos de la Generalitat de Cataluña, pero eso no impide que nos podamos coordinar mejor.

No necesitamos experimentos, sino un sistema de financiación justo, transparente y con criterios objetivos y técnicos"

Un estado cooperativo de corte federal es el que defiende Inés Arrimadas como modelo de Estado. ¿Qué no le gusta entonces de la reforma constitucional que ha propuesto el Partido Socialista?

Bueno, yo no sé de qué reforma constitucional se trata porque les he escuchado decir que Madrid es una nación, que las islas tienen que ser estados, que vamos a hacer una hacienda en cada comunidad autónoma pero a otros diciendo que no.

Hay muchas veces que Iceta propone cosas que el propio señor Borrell dice que no está de acuerdo o el resto de personas de otras comunidades autónomas. Pero lo que sí sé es lo que proponemos nosotros en todas partes de España, y es una mejora, una actualización de la Constitución que, en el ámbito de las competencias, haga una aclaración de cuáles corresponden a una administración y a otra, que se reforme el sistema de financiación para que las comunidades autónomas tengan dinero para hacer frente a esas competencias tan importantes que tenemos como la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y que hagamos de una vez por todas una reforma del Senado, que tal y como está ahora no sirve para prácticamente nada.

Estamos en una situación tan grave que ahora no se puede pensar en escaños, en sillitas y en quién tiene más protagonismo"

Pues todo esto que usted menciona no está en la propuesta de reforma constitucional del PSOE. Me refiero a los documentos, no a las declaraciones de su líderes.

Pues es que quizás tendrían que ser coincidentes las declaraciones que hacen con los documentos. Creo que hay que debatir seriamente sobre la reforma constitucional. A lo mejor la reforma que nosotros proponemos no es exactamente la que al final se aprueba, porque aquí tendremos que ceder todos un poquito, pero nosotros sí que tenemos un modelo de reforma constitucional, y sí que tenemos una orientación muy clara para que sea para mejorar la vida de 47 millones de personas.

Hacienda catalana, ¿sí o no?

La propuesta del señor Iceta o la del señor Urkullu, desde luego que no. Ya han sido rebatidas por sus propios compañeros de partido, o sea, que no soy solo yo.

Al señor Iceta lo ha corregido Borrell, ¿por qué? Lo que propone dificultaría la lucha contra el fraude. Yo creo que lo que necesitamos en Cataluña son administraciones bien gestionadas, competencias claras y que tengan financiación suficiente para llevar a cabo sus servicios. Lo que yo propongo es una reforma del sistema de financiación parecido al alemán. Allí funciona muy bien, no hay cupos estimados de una manera extraña, y hablo de cupo, no de concierto económico, y me parece que funciona muy bien. No necesitamos experimentos, necesitamos un sistema de financiación justo, transparente, con criterios objetivos y técnicos y que esté orientado a sufragar los servicios públicos de las comunidades autónomas.

En Cataluña, las encuestas nunca nos dieron mejor resultado que el obtenido"

Si Ciudadanos tuviera representación en el País Vasco o en Navarra, ¿hubiera votado en contra del cupo?

Probablemente. No se está votando en contra de el sistema, lo que se ha debatido en estas últimas semanas no es el concierto económico, que está en la Constitución. Lo que se ha debatido es que el cálculo del cupo no responde a ningún tipo de criterio técnico.

Hemos denunciado lo que lleva denunciando mucha gente mucho tiempo, lo que pasa es que no ha habido ningún partido en el Congreso que, hasta ahora, haya dado voz a aquellos que consideran que el cupo está estimado de una manera injusta. El PSOE, que tanto habla de socialismo y progresismo, resulta que ha dado apoyo a un sistema absolutamente insolidario. Nosotros sí somos progresistas y garantizamos la igualdad.

¿Lo insolidario es el sistema o el cálculo?

Lo que es más insolidario es el cálculo del cupo, sin ninguna duda.

¿Están o no están a favor de la derogación de la disposición adicional primera de la Constitución?

Desde luego, no es nuestro modelo pero reconocemos que no va a haber probablemente una mayoría social para hacer esa reforma de ese punto de la Constitución. Y lo que reconocemos también es que el mayor problema no es el concierto económico, sino que hay una estimación del cupo absolutamente injusta. Pero nosotros somos realistas porque puede que no haya una mayoría suficiente como para cambiar ese punto de la Constitución.

No creo que el Estado deba recuperar ninguna competencia"

¿Lo cambiarían si tuvieran mayoría suficiente?

Seguramente propondríamos otro sistema que vaya más encaminado a lo que se va a pedir desde Europa, porque tarde o temprano vamos a ir hacia...

El concierto está validado por la Unión Europea.

Ahora sí, pero en el futuro ya veremos. Ahora no hay integración fiscal en Europa, pero los debates que se están haciendo en Europa ponen en duda la continuidad.

Gracias y suerte

Gracias