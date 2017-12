La plataforma Netflix despidió el martes 5 de diciembre al actor Danny Masterson de la serie The Ranch tras ser acusado de violación por tres mujeres.

"Como resultado de las discusiones que se están llevando a cabo actualmente, Netflix y los productores han decidido prescindir de Danny en The Ranch'', indicó la compañía en un comunicado, donde señaló que el rodaje de la serie se reanudará a comienzos de 2018 sin el actor.

Los actores Ashton Kutcher y Danny Masterson en una gala de premios en Tennessee en junio de 2017.

Masterson sí aparecerá en la segunda mitad de la segunda temporada de la serie, que se estrena el día 15 de diciembre. Por ahora, se desconoce si la empresa decidirá sustituir a Masterson con otro actor, como ya ocurriera con Ashton Kutcher en lugar de Charlie Sheen cuando este fue despedido de la serie de CBS Dos hombres y medio. Precisamente Kutcher es el protagonista (junto a actores como Sam Elliott y Debra Winger) de la serie The Ranch. Ellos, hasta el momento, no se han pronunciado.

MASTERSON, "DECEPCIONADO" CON NETFLIX

El cuerpo de Policía de Los Ángeles investiga tres presuntos casos de violación por parte de Masterson desde marzo. Las autoridades sostienen que tres mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por Masterson a comienzos de 2000.

El artista, conocido por su participación en la comedia televisiva That '70s Show y miembro de la Iglesia de la Cienciología, negó estas acusaciones y las relacionó con una polémica serie documental —Scientology and the Aftermath— de la actriz Leah Remini en contra de su culto.

Masterson negó una vez más esas acusaciones el mismo martes 5, y admitió, en un comunicado, sentirse "decepcionado" con la decisión de Netflix.

"Las autoridades investigaron estas acusaciones hace más de 15 años y determinaron que no tenían fundamento. Nunca he sido acusado de ningún crimen y mucho menos condenado por ello", indicó el intérprete. "En este país, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en el actual clima, parece que eres culpable en el momento en que eres acusado", agregó.

Danny Masterson en un evento de Netflix para presentar 'The Ranch: Part 3' en junio de 2017.

Un representante de Masterson afirmó en su momento que una de las denuncias de las que son conocedores es de un caso ocurrido supuestamente hace 16 años y aseguró que la presunta víctima, una expareja del actor, solo le acusó después de hablar con Remini.

"El supuesto incidente ocurrió a mitad de su relación de seis años, después del cual ella continuó siendo su novia", añadió el portavoz, cuyo nombre no fue revelado. Este representante aseguró que, durante su relación, la supuesta víctima hizo "numerosas e inconsistentes afirmaciones" de que había sido violada por al menos tres famosos actores y músicos.

La decisión de Netflix llega tras cortar relaciones con Kevin Spacey, protagonista de House of Cards, quien no aparecerá en la última temporada de esa serie tras haber sido acusado de acoso sexual por varios hombres, incluidos trabajadores y exempleados de la serie.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Spacey, Dustin Hoffman y cineastas como Brett Ratner y James Toback.