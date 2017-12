"I will not be silent": la campaña de Hollywood contra el abuso sexual

Nicole Kidman, Jessica Chastain, Emma Stone o Jennifer Lawrence -entre otras estrellas del cine norteamericano, algún hombre incluido- se han unido en una potente campaña contra el acoso sexual llamada "I will not be silent" "(No permaneceré en silencio"), impulsada por la revista W y que ha cuajado en un vídeo sencillo y contundente por su mensaje u por el peso de quien lo transmite.

La iniciativa llega en medio del escándalo de abusos en la industria del cine, desatado a raíz de las acusaciones de decenas de mujeres contra el productor Harvey Weinstein. De pronto, se ha convertido en un viral, con 2,5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

"I will not be silent." In the spirit of 2017 as the year of speaking out and standing up for what you believe in, @NicoleKidman, #JenniferLawrence, #EmmaStone, #JakeGyllenhaal, @Gal_Gadot and more of Hollywood's biggest names come together to share a powerful message. #IWillNotBeSilent Una publicación compartida de W magazine (@wmag) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 5:13 PST

Lawrence, una de las protagonistas de la campaña, ha tratado justo hoy de nuevo el tema de los abusos en la meca del cine en una entrevista concedida a Oprah Winfrey para la revista The Hollywood Reporter. La actriz ha querido hablar del que durante muchos años fue su amigo, el desterrado Weinstein.

Aunque asegura que nunca sufrió ningún tipo de insinuación o abuso por parte de él, sí explica que todos sabían "que era un perro, un bruto". Además, en lo referente al trato de las mujeres en la industria del cine, Jennifer habla de su propia experiencia personal en sus primeros años de carrera. En estos comienzos, la actriz tuvo que soportar tratamientos vejatorios como el de una productora que le hizo desnudarse junto a otras cinco chicas más delgadas, sugiriéndole que debía adelgazar.

"Ese comportamiento está muy normalizado. Luego te haces más importante y dejan de joderte tanto. La gente al comienzo de su carrera no quiere complicarse porque si haces problema te llaman 'difícil'", añade.