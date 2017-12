Operación Triunfo tendrá una gala especial de Navidad en la que concursantes de la edición de 2017 actuarán con los de OT 1, pero no estarán todos.

Ni David Bisbal ni Chenoa estarán acompañando a los nuevos triunfitos en el especial del próximo 25 de diciembre.

Mucho se ha especulado con la ausencia de Chenoa. La propia directora de la Academia, Noemí Galera, aseguró en el reparto de canciones que la cantante no estaría en la gala porque tiene contrato con Antena 3 como jurado de Tu cara me suena.

La cantante se ha hecho eco en su cuenta de Twitter de una noticia en la que se aseguraba que los fans de Ot estaban recogiendo firmas para que Antena 3 le permitiese ir a la gala, algo que ella ha desmentido.

"Hola mi gente bonita. Me paso a deciros q de verdad me hubiera encantado poder estar con mis compañeros y concursantes de OT pero no tengo disponibilidad en agenda. Gracias por el cariño como siempre sois lo más. Ya habrá más ocasiones. Besazos enormes a todos", ha dicho Chenoa.

