Cachondeo con lo que ha hecho Cristobal Soria para no acudir a 'El Chiringuito'

Cristobal Soria, uno de los tertulianos más conocidos de El Chiringuito de Jugones (Mega), ha compartido en su cuenta de Twitter un justificante médico para no acudir a su programa en la noche del domingo.

El exdelegado del Sevilla es conocido por criticar con dureza al Real Madrid y especialmente a Cristiano Ronaldo, su delantero estrella y ganador de cinco Balones de Oro.

Ahora, y después de que el Real Madrid venciese al Sevilla en casa por cinco goles a cero, con dos tantos de Cristiano Ronaldo, Soria se ausentará del programa que presenta Josep Pedrerol.

"Hoy no estaré disponible... todo aquel que quiera decirme algo en @elchiringuitotv que sepa que os escucharé a todos atentísimamente por la tele y desde casa... espero me entiendas", aseguró Soria en Twitter, adjuntando un parte médico en el que se podía leer:

Hoy no estaré disponible...todo aquel que quiera decirme algo en @elchiringuitotv que sepa que os escucharé a todos atentísimamente por la tele y desde casa...espero me entiendas @jpedrerol pic.twitter.com/ndF7MZCFjr 10 de diciembre de 2017

Sus seguidores no se han creído el papel y han llenado el tuit de comentarios, muchos de ellos asegurando que no va al programa por no enfrentarse al resto de tertulianos tras la rotunda victoria del Real Madrid.

Pero te digo una cosa, si todos hicieramos lo mismo cuando perdieran de forma humillante nuestro equipo y no fuesemos a trabajar justificando estar enfermo, anda que ibamos a durar mucho en la empresa 😂😂. — Alberto Real Spurs (@Realspurs01) 10 de diciembre de 2017

NOOOOOOOOO JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJJA — D10S™ (@D10Sismo_) 10 de diciembre de 2017

Esto es como el justificante típico para no ir a clase 😂😂 — siempre.cule (@Siemprecule8) 10 de diciembre de 2017

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAUAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAKAJAJAJAJAJAJQJJAJAJAKAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAKAJAJAJAJAKAJAJJAA MEMEO DE LA RISA — Christian (@SalpicaPaAlla) 10 de diciembre de 2017

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA — LeoMessismoFCB (@LeoMessismoFCB) 10 de diciembre de 2017

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 TE AMO, CRISTÓBAL! — Sergio (@sergiogaraz) 10 de diciembre de 2017

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 TE AMO, CRISTÓBAL! — Sergio (@sergiogaraz) 10 de diciembre de 2017