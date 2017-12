Incredulidad por esta oferta para trabajar en Burger King

Una oferta de empleo para trabajar en Burger King ha desatado una gran multitud de comentarios en redes sociales.

Muchas personas no dan crédito a la gran cantidad de requisitos necesarios para poder acceder al empleo.

Eso sí, lo que no pone es el salario.

Los usuarios de Twitter han hecho una fotografía de la solicitud publicada en prensa y lo han compartido adjuntando, en algunos casos, comentarios humorísticos.

Mis profesores siempre me han dicho que si no estudiaba no llegaría lejos. Ahora si no eres un Leonardo Da Vinci del siglo XXI no puedes ser repartidor de Burger King. @BurgerKing @ElHuffPost @eldiarioes pic.twitter.com/jZlMpr6DmS