El Intermedio abordó en su edición de este miércoles el estado de la sanidad pública en España. La reforma del sector que se está llevando a cabo en Galicia fue la "percha" para analizar la situación de colapso e infrafinanciación que sufren muchos centros hospitalarios de nuestro país. El monólogo de El Gran Wyoming sobre estas circunstancias no ha dejado de cosechar aplausos desde que se emitió.

El presentador del programa de laSexta se enfundó la bata de médico para arremeter contras las autoridades políticas por rebajar cada vez más la financiación dedicada al apartado sanitario: "Antes lo llamábamos Seguridad Social, ahora siniestro total".

Wyoming también lanzó un dardo a la sanidad privada: "Pese a que la salud no debería ser un negocio, su propuesta está siendo un éxito".

En las palabras de Wyoming no faltó el humor: "Estoy a favor de las terapias con animales de compañía, pero la sanidad pública se equivoca al incluir en este apartado a las cucarachas. No sólo es antihigiénico, no son nada cariñosas con el ser humano".

La reflexión de Wyoming ha generado muchos comentarios en redes sociales:

Estamos así en casi todas partes. Es un problema estatal. O luchamos junt@s, o acabarán vendiendo la sanidad pública al mejor postor. (aunque ya lo hacen en cómodos plazos) 12 de diciembre de 2017

La sanidad cayendo y todos aplaudiendo,.... — carantoña (@porartedemajia) 12 de diciembre de 2017

el eufemismo de "colaboración publica privada" ya sabemos que se busca.... — jose julio (@ju_jo72) 12 de diciembre de 2017

Antes de la reforma de la ley en Galicia, en junio, una de las habitaciones del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña presentaba este aspecto. pic.twitter.com/cJg0hOfO5j — Verónica Vázquez (@Vero_vai) 12 de diciembre de 2017