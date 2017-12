🔴 EN DIRECTO- El juez belga cierra el caso contra Puigdemont

13:51. Forn, Sànchez y Cuixart, citados a declarar ante el Supremo el 11 de enero

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado el próximo 11 de enero, a las 09.30 horas, al exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para tomarles declaración, tal y como ellos habían solicitado, han informado fuentes jurídicas.

La petición de estas tres declaraciones se realizó por sus respectivas defensas tras conocer la decisión de Llarena -que les investiga por sus responsabilidades en el denominado 'procés', que conluyó con la declaración de independencia, el pasado 27 de octubre-- de mantenerles en prisión incondicional, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras.

13:30 Iceta se reafirma en los indultos a los políticos catalanes

El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, se ha reafirmado este jueves en su defensa de indultar a los dirigentes soberanistas si les condenan, aunque eso implique "pagar el precio" de perder votos.

Lo ha dicho en un acto sobre medio ambiente en la biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí, junto al alcalde socialista, Antonio Poveda, y el candidato socialista Jordi Terrades.

Iceta ha señalado que el resto de partidos están demasiado preocupados en sus resultados del 21-D pero él piensa en el día después y en la necesidad de "cerrar heridas".

"Me critican por lo del indulto pero hemos de pensar en cómo coseremos las heridas, y no me importa pagar un precio por atreverme a pensar en el escenario de la reconciliación", ha defendido.

Y ha añadido que no lo hace "para ganar o perder votos, sino por la reconciliación" que necesita Cataluña tras años de bloques enfrentados a favor o en contra de la independencia.

"No imagino un bloque contra otro que ni siquiera se hablen para siempre", sino que hay que abrir una nueva etapa marcada por el diálogo, la negociación y el pacto que permita reconciliar, ha reivindicado.

También ha señalado que antes de situarse en el escenario de los indultos hay que respetar la presunción de inocencia y dejar que la justicia actúe: "Pero si hay condena, tendremos que buscar entre todos el mecanismo para cerrar heridas".

13:26. Dante Fachín, exlíder de Podem, pide el voto para los independentistas

El exsecretario general de Podem Albano Dante Fachin ha pedido votar a los soberanistas en las elecciones catalanas: "Si los partidos independentistas no ganan con claridad el día 21 de diciembre gana Rajoy, y lo demás son excusas y lo demás es hacerse trampas".

Lo ha dicho este jueves en un acto de campaña de ERC en los Jardins Tete Montoliu de Barcelona junto a la número 2 de los republicanos, Marta Rovira, y Fachin ha defendido impulsar tras los comicios un "proceso constituyente" en Cataluña con protagonismo de la ciudadanía.

Fachin también ha cargado contra la candidatura de los 'comuns' --de la que forma parte su antiguo partido, Podem-- asegurando que cada voto para Xavier Domènech beneficia a Mariano Rajoy, porque es "ayudar a que salga derrotado el proyecto al que más teme" el presidente del Gobierno: el soberanismo y el derecho a decidir.

Acte de campanya sobre el procés constituent amb Marta Rovira i Albano-Dante Fachin. És el segon acte amb ERC de l'ex secretari general de Podem. pic.twitter.com/34Kvi1MV6e — Joaquim Bertomeu (@quimbertomeu) 14 de diciembre de 2017

13:08. Albiol avisa a Iceta de que pone "en riesgo" un pacto de Govern al plantear indultos

El candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, ha advertido al cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, de que pone "en riesgo" un hipotético pacto de los partidos constitucionalistas para forrmar Govern al plantear posibles indultos a políticos independentitas si les condenan.

Albiol ha sido especialmente crítico con Iceta al acusarle de "allanar el camino para buscar un pacto con ERC como si fuese un nostálgico del tripartito", planteado la posibilidad de estos indultos a excargos soberanistas.

"El proyecto de inmunidad lo que hace es poner en riesgo la unidad de nuestro país", ha advertido al socialista, y le ha acusado de hacer propuestas más propias de partidos nacionalistas e independendistas, como la de una hacienda propia catalana.

También se ha dirigido a Iceta y a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, para avisarles de que su disputa electoral por "quién ocupa la silla" de la Generalitat da alas al independentismo.

EFE

13:04. Jordi Sànchez no podrá salir de prisión para hacer campaña

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado conceder al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez los permisos de salida de prisión que éste había solicitado para participar en la campaña electoral del próximo 21 de diciembre.

El juez tampoco le permite poder realizar entrevistas que no se inserten en el régimen ordinario de la prisión, ni acceder a Internet con un horario que exceda el fijado por el centro penitenciario.

12:58 Albiol y Millo, entre los políticos espiados por los Mossos

El líder del PP catalán, Xabier García Albiol, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que una unidad de inteligencia de los Mossos d'Esquadra hizo seguimientos, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Los agentes que hicieron estas labores pertenecían a la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), una unidad "muy selecta" que se integra en la Comisaría de información de los Mossos d'Esquadra, han indicado las mismas fuentes, que han explicado que para ello usaron una doble identidad, algo habitual para realizar labores de información.

La Policía Nacional ha hallado pruebas de estos seguimientos de los documentos que le fueron incautados el pasado 26 de octubre -un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)- a los Mossos cuando los intentaban quemar en una incineradora.

Los documentos demostrarían que los agentes del cuerpo autonómico realizaron seguimientos a dirigentes del PP en Cataluña y les vinculan con labores de protección del referéndum del 1-O, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les ordenó impedir la votación.

11:45. El juez cierra la euroorden contra Puigdemont

La Justicia belga retiró hoy, a petición de las autoridades españolas, la solicitud de extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica, confirmó el entorno de los políticos independentistas.

Puigdemont, junto a Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, están investigados por la Justicia española por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación.

La Audiencia Nacional solicitó cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) pero el caso pasó después al Tribunal Supremo, que decidió retirarlas, petición que recogió la Fiscalía belga y se la trasladó al magistrado de la Cámara del Consejo de Bruselas, que hoy cerró el expediente en Bélgica.

11:27. Puigdemont, a la espera de la decisión del juez

Los abogados de Puigdemont ya han llegado a la sala donde el juez belga decidirá sobre su procedimiento judicial abierto en el país centroeuropeo.

Parte de los abogados de Puigdemont y exconsejeros acaban de entrar en la sala. El juez decidirá en breve dar por concluido el procedimiento judicial en Bélgica tras retirada de euroórdenes. pic.twitter.com/7DbvPdcris — Alberto Fernández (@Alberbel) 14 de diciembre de 2017

11:11. Oriol Pujol irá a juicio al rechazar la Audiencia su pacto con Fiscalía

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol deberá ir a juicio por el conocido como caso ITV después de que la Audiencia de Barcelona no acepte el pacto que había suscrito con la Fiscalía en el que aceptaba dos años y medio de cárcel.

La magistrada de la Audiencia de Barcelona que enjuiciará el caso de las ITV ha rechazado el acuerdo de conformidad que firmó Oriol Pujol, su esposa Anna Vidal y otros dos acusados con el fiscal al no haberlo suscrito todos los encausados.

En el pacto, Pujol aceptaba una pena de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y evitaba que su mujer fuera condenada a penas de cárcel.

11:02. PP y PSOE impulsan una moción para apoyar a los empresarios y trabajadores catalanes

El PP ha sacado adelante este miércoles en el Senado con el respaldo del PSOE una moción en la que insta al Gobierno a apoyar a los empresarios y trabajadores catalanes y a rechazar "cualquier idea de boicot" a la economía de Cataluña. Podemos se ha abstenido, mientras que ERC, PDeCAT y PNV han rechazado la moción acusándola de oportunismo al coincidir con la campaña electoral de cara al 21 de diciembre.

La moción impulsada por el PP ha sumado los apoyos del PSOE tras llegar a un acuerdo con el texto. En palabras de la senadora 'popular' Arenales Serrano esto supone un 'gran acuerdo histórico' que puede resultar la "antesala" de lo que ocurra el próximo 21 de diciembre en las elecciones autonómicas de Cataluña, donde se especula con la formación de un Gobierno formado por PP, PSOE y Ciudadanos que derrote al independentismo. En una de sus intervenciones ha resaltado que es "un gran acuerdo para que Cataluña vuelva a ser una tierra emprendedora" y que refleja el "sentir de la inmensa mayoría de los españoles".

El texto insta al Gobierno a apoyar a los empresarios y trabajadores catalanes y pide a las instituciones catalanas surgidas del 21 de diciembre que elijan para que genere seguridad jurídica. Igualmente llama a rechazar el boicot a productos catalanes y pide al Gobierno a llevar a acabo actuaciones para que todas las comunidades participen en el proceso de negociación de financiación autonómica.

10:58. Seat, "contenta" en Cataluña

El presidente del consejo de administración de Seat y vicepresidente mundial de Compras del grupo Volkswagen, Francisco Javier García Sanz, ha asegurado que Seat está "contenta" en Barcelona y que no ve razón por la que cambiar este lema, subrayando que la firma española lo único que desea es un entorno político y judicial 'estable' que asegure el trabajo de sus empleados y la toma de decisiones de la empresa a largo plazo.

"Nos gusta un entorno político y judicial estable, que nos permita tomar decisiones a largo plazo. Estamos muy contentos de estar en Barcelona. Seat es la única firma española que nos queda y no veo razón por la que cambiar este lema", ha señalado García Sanz este jueves en Madrid en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa.

10:30. ERC cerrará su campaña electoral con un acto ante la prisión de Estremera

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) cerrará su campaña electoral de las elecciones del día 21 con un acto, el próximo martes, día 19, ante la prisión de Estremera, donde está ingresado su líder y cabeza de lista, Oriol Junqueras.

Este acto, que tendrá lugar a pocos metros de la cárcel en la que permanece encerrado Junqueras en situación de prisión preventiva desde el 3 de noviembre, tiene como finalidad denunciar un encarcelamiento que ERC considera 'injusto', y reclamar la puesta en libertad de su líder y exvicepresidente del Govern.

09:19 El Ayuntamiento de Dublín acuerda izar la bandera catalana por "solidaridad"

El Ayuntamiento de Dublín ha apoyado una moción presentada por una formación de izquierda anticapitalista para izar durante un mes la "bandera catalana", una propuesta que ha dividido al consistorio. Lee más sobre esta noticia aquí.

08:31 La Guardia Civil registra la sede de Unipost en busca de gastos por el envío del censo del 1-O

Desde primera hora de este jueves por la mañana, la Guardia Civil registra la sede de la empresa de reparto postal Unipost, con el objetivo de encontrar datos sobre el gasto del Govern para organizar el referéndum ilegal del 1-O.

No es la primera vez que la empresa de reparto ha sido objetivo de la Policía. En septiembre también fue registrada para desmantelar la logística de la votación.

08:16 Puigdemont: "Iceta, la has liado tan gorda que será la vergüenza la que le pedirá tu dimisión"

El expresidente catalán y número uno de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha acusado al candidato del PSC, Miquel Iceta, de haberla armado "tan gorda" con el 155 que será "la vergüenza" la que le pedirá su dimisión, y ha augurado asimismo que la 'república' catalana acabará "jubilando" al socialista.

El presidente de la Generalitat cesado ha vertido críticas al PSC durante el mitin de JxCat en su localidad, Girona, en un Palacio de Congresos lleno que le ha aclamado al grito de "Puigdemont, nuestro president" mirando en la pantalla por la que aparecía el candidato en conexión en directo desde Bélgica. Lee aquí la noticia completa.