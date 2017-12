La demoledora conclusión de Àngels Barceló tras la presunta violación de la "manada" de la Arandina a una menor

La periodista de la Cadena Ser Àngels Barceló ha planteado una reflexión que estremece, tras conocerse la presunta violación de una menor por parte de tres futbolistas de la Arandina —en Aranda de Duero—.

La historia parece que se repite, un grupo de chicos, una chica, en esta caso una menor, ella no acepta mantener relaciones sexuales con ellos y ellos la fuerzan y la agreden. Esta vez no fue en Pamplona, fue en Aranda de Duero y ellos tres jugadores de un equipo de fútbol local. Se repite el esquema, chicos jóvenes, que actúan en grupo, en manada, porque así deben sentirse más fuertes. Y se graban, posiblemente para jactarse de su hazaña, entiendan que he entrecomillado la palabra hazaña. Algo habremos hecho mal para que chicos, crecidos y educados en pleno siglo XXI, actúen como auténticos trogloditas. Y lo habremos hecho mal todos, como sociedad, para que sigan existiendo especímenes como estos, a los que ni siquiera les asustan las consecuencias de sus actos. Quizás porque piensan que el sometimiento de la mujer es algo normal. Quizás hayan crecido con esto, quizás lo han visto en casa. Ya lo decía recientemente un informe, uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia de género dentro de la pareja. Uno de cada cuatro, asusta el porcentaje. Así que como vamos a extrañarnos que grupos de jóvenes violen a alguna chica. Argumentan siempre ellos que la chica no se resistió. Que parte del cerebro se les desconecta a estos chicos para no entender un no, que parte de esta palabra tan sencilla pero tan importante no entienden. Insisto, algo habremos hecho mal. Pero lamentarnos no es suficiente. O nos ponemos a trabajar en ello, todos, o habrá otras manadas acechando a sus posibles víctimas.

