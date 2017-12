Qué salado Errejón.

El diputado de Podemos, muy activo en redes sociales, ha celebrado este jueves su cumpleaños.

Para quien no lo sepa y, aunque no lo parezca, el muchacho cumple 34 primaveras (felicidades desde aquí).

Y lo ha hecho con una celebración un tanto curiosa. "Como no me gusta mucho el dulce", ha explicado en su cuenta de Instagram, "mi grupo de amigos ha decidido que sople unas velas sobre torreznos, que me encantan".

Y ahí le vemos, soplando sobre una bandeja de torreznos.