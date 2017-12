Un reportero de Telecinco denuncia una "agresión" de Jesulín de Ubrique

La periodista del corazón y presentadora de Socialité (Telecinco), María Patiño, ha anunciado que el torero Jesulín de Ubrique "ha agredido" y "amenazado" a un reportero del programa tras una discusión cerca del domicilio del diestro.

"Ha habido una situación muy complicada a las puertas de su casa. Jesulín ha tomado por la fuerza una cámara del equipo. No se puede tocar cuando trabaja un profesional en una calle que es pública", ha asegurado la presentadora.

"Me ha pegado un bofetón", dijo el reportero Jorge Moreno, que según sus propias palabras fue agredido con ayuda de dos jardineros. El torero les quitó la cámara y con ella golpeó el cristal del coche en el que estaban los periodistas. "La agresión que he sufrido no se la deseo a nadie", dijo el reportero.

La presentadora ha asegurado en directo que el equipo "interpondrá una denuncia con un parte de lesiones físicas y materiales". Además, La Fábrica de la Tele, productora del programa, ha asegurado que iban a proceder "a denunciar a Jesulín de Ubrique ante la Guardia Civil".