Los escándalos en torno a Harvey Weinstein se siguen sucediendo. Ahora no se trata de una denuncia por abusos sexuales por parte de ninguna actriz, sino de una acalorada pelea que el productor protagonizó junto al intérprete de Sensación de Vivir Jason Priestley en la fiesta de Miramax, la productora de Weinstein, en la ceremonia de los Globos de oro de 1995.

Priestley hizo pública la pelea en un tuit en el que respondía a su amiga, la actriz Tara Strong, que señalaba el incidente con Weinstein como el punto de inflexión en la carrera del intérprete y en el que se le pedía que detallase lo ocurrido.

Of course there is more to the story... '95 Golden Globes... at the Miramax Party... Harvey told me I had to leave... I was leaving when he grabbed me by the arm and said " what are you doing?" I said " you told me leave, I'm leaving" 15 de diciembre de 2017

Claro que hay más, durante la fiesta de los Globos de oro de Miramax, Harvey me dijo que tenía que irme. Cuando me estaba yendo, me agarró del brazo y me dijo "¿qué estas haciendo?" y le dije "me dijiste que me fuese, me estoy yendo".

Esa discusión se fue acalorando, según relata el actor en sus tuits, quien asegura que el productor negó haberle expulsado de la fiesta y que, tras esto, "le agarró más fuerte del cuello" y le dijo: "¿por qué no hablamos en la calle?". Entonces, Priestley le pegó un puñetazo. "Eso era todo lo que necesitaba oír", concluye el actor en su publicación.

"I didn't say you had to leave" he replied. "You just told me to leave... right over there" I tell him once again. Getting heated now. He then grabs me tighter and says "why don't we go outside and talk about this". That was all I needed to hear, — Jason Priestley (@Jason_Priestley) 15 de diciembre de 2017

El actor detalla en sus publicaciones que nunca volvió a trabajar con Miramax y que su equipo de prensa, "horrorizado" por lo que había ocurrido, le aconsejó enviarle una nota de disculpa al productor al día siguiente de los hechos.

IDK about that @tarastrong... I know I never worked for Miramax... and boy was my team HORRIFIED when they heard about what I had done! Harvey was powerful, my team STRONGLY ADVISED me to write him an apology the next day... — Jason Priestley (@Jason_Priestley) 17 de diciembre de 2017

Todo ello, después de que el 15 de diciembre Peter Jackson confesase que Ashley Judd y Mira Sorvino fueron vetadas por Weinstein para El señor de los anillos, lo que también provocó la caída en picado de la trayectoria de ambas actrices, que denunciaron abusos sexuales por parte del productor.

Esta no es la única agresión que ha protagonizado el productor quien también se enzarzó en una pelea con James Cameron en la ceremonia de los Oscar de 1998, como contó el director de Titanic.