Monedero justifica el 155 y después asegura que sus palabras han sido manipuladas

La colaboradora de El HuffPost Marta Flich entrevistó a Juan Carlos Monedero en la Torre Europa. En esa charla, en la que ambos hablaron de Cataluña, el fundador de Podemos dijo, textualmente, sobre el 155: "El 155 seguramente había que aplicarlo".

"Es un artículo de la Constitución", recuerda Marta Flich. Y Monedero insiste: "Seguramente había que aplicarlo porque los otros se habían vuelto locos pero el problema es cómo lo aplicas. No te autorizaba a, de repente, me cargo lo que han votado los catalanes. Porque esa es la intervención que yo creo que es inconstitucional. Porque, cuando intentó Fraga meterlo en la Constitución, el constituyente le dijo 'no, no, no, esto no lo vamos a meter'. El Tribunal Constitucional muchas veces dice 'el constituyente lo que ha querido decir'... Ya, pues ahí el constituyente dijo claramente 'tú no puedes, aplicando el 155, cargarte unas elecciones, un gobierno y un parlamento'. Y es lo que han hecho y entonces dices, hombre..."

Lo que dijo Juan Carlos Monedero sobre el 155 que ahora dice que no ha dicho pic.twitter.com/b1Xm8dTV0x — El HuffPost (@ElHuffPost) 20 de diciembre de 2017

Esa declaración textual- "El 155 seguramente había que aplicarlo"- fue el titular que El HuffPost eligió para destacar la entrevista este martes.

Monedero, a través de su cuenta de Twitter, ha querido desdecirse de su frase sobre el 155.

Triste cuando los titulares no expresan lo que alguien piensa. Llevo varios meses opinando que la aplicación del 155 es inconstitucional, que todo empezó con Rajoy contra el Estatut y que ojalá el jueves triunfe la sensatez y ganen los que quieren hablar. https://t.co/QWAfTJykxm 19 de diciembre de 2017

Horas más tarde, el exsecretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos acusó a El HuffPost de manipulación y colgó este vídeo titulado Monedero contesta al titular manipulado sobre el 155.

Contra las manipulaciones de última hora: por qué sostengo que el 155 es ilegítimo y por qué apoyo un referéndum pactado con el Estado.



👇

https://t.co/v0gGiIh0jE — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 20 de diciembre de 2017

Marta Flich, autora de la entrevista, ha tirado de ironía para recordarle a Monedero que lo grabado, grabado está.