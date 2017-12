Nacho Guerreros, uno de los protagonistas de La Que Se Avecina, ha contado que el Gordo de la Navidad le cambió la vida para siempre.

El actor, que interpreta a Coque en la serie de Telecinco, vivía entonces en su localidad natal de La Rioja, Calahorra. Fue en 2002 y fue su prima quien le llamó aquella mañana de diciembre para informarle de que acababan de ganar el sorteo.

Entonces, Guerreros ya quería ser actor pero trabajaba como camarero. Fue el premio el que permitió que su padre le prestase el dinero para comprar los derechos de la obra Bent, de Martin Sherman, y llevarla al teatro.

La Unión de Actores premió su interpretación en ese montaje y ahí comenzó de verdad el cambio radical de su vida, pues de ahí dio el salto a la televisión.

"Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función", dice el actor en unas declaraciones recogidas por La Vanguardia. "Para mí", prosigue, "fue fundamental esa lotería".