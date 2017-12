La resaca 'naranja' de Les Corts

Hace apenas 24 horas, Inés Arrimadas depositaba su voto en la escuela Ausiàs Marcha. A su salida, en la plaza de Comas, se escuchaban tanto gritos de "presidenta" como de "fora". En pleno distrito de Les Corts en Barcelona se visualizaban esas dos Cataluñas, con banderas esteladas y de España en sus balcones.

Los catalanes ya han votado. Y, por primera vez en la historia, Ciudadanos ha logrado ser la primera fuerza política, pero el bloque constitucionalista no ha podido imponerse al soberanista, que ha mostrado su rocosidad y solidez. Una noche que también nos dejó la sorpresa de la victoria de Junts per Catalunya dentro de las opciones secesionistas, imponiéndose a la favorita ERC. El PSC quedaba detrás y el PP se hundía hasta casi la insignificancia.

Pues ese retrato de Cataluña que dio el escrutinio se personifica precisamente en Les Corts, la zona en la que vive Arrimadas. Su vecina más famosa se ha impuesto entre los suyos, en una zona en la que arrasó hace dos años la opción de Junts pel Sí. Pero la suma de bloques sale a favor de los independentistas. Esta parte de Barcelona también ha castigado duramente a los populares (los acomodados de la zona del barrio de Pedralbes, incluido en este distrito, se han anarajando también).

"SE HA LLEVADO EL VOTO DEL PP"

Este viernes sus vecinos comentan la resaca electoral. Pilar y Luis están ultimando compras de Navidad, pasean por la Diagonal. Viven allí de toda la vida y hacen su radiografía: "Ciudadanos ha hecho un planteamiento muy claro y muy diáfano, se han llevado el voto de los que no son chiítas, como diríamos. Han logrado el voto de mucha gente del PP, que con el 155 ha tenido muy mala prensa".

"Lo que ha pasado es nefasto para Cataluña", añaden, "porque vamos a estar otra vez así tres o cuatro años. Las empresas no se fían y se marchan, los inversores no quieren venir, no está clara la estabilidad. Se han ido 3.000 empresas y no volverán tan fácilmente. Y Pilar apostilla: "Ya me dirás el panorama. Si viene Puigdemont, lo meten en la cárcel. Tenía que haber habido una diferencia mayor para Ciudadanos".

No quieren ni oír hablar del expresident, pero se muestran "sorprendidos" al haber logrado ganar a ERC. "Llevan muchos años aquí con este caldo de cultivo, con el 'España nos roba', les han comido el coco con esa película, creen que si viene el independentismo seremos millonarios", añade Pilar.

"El problema es profundo, en las escuelas y en los libros se echa la culpa de todo a España", sostiene Luis, que observa: "Aquí los niños de CiU han ido siempre a colegios privados, pero ahora los hijos de andaluces y extremeños son tan radicales".

Si obras con inteligencia, apoyas al que tiene más posibilidades

La victoria de Cs también tiene otra explicación para ellos: "Había que arrimar el hombro, todo el mundo al mismo lado, apoyar a la derecha para lograr el mayor número de escaños. Esto era cosa de dos. Me duele en lo más profundo, pero si obras con inteligencia, tienes que apoyar al que tiene más posibilidades, y aquí el PP no tiene posibilidades. Otra cosa serán las nacionales, muchos votarán al PP".

No obstante, Luis dice que hay que ser "optimista" y esperar a que "mande quien mande" sea lo "suficientemente inteligente para saber que Cataluña está perdiendo inversiones y empresas". "En cuanto sea la comunidad con más paro, irán espabilando", asevera.

En Barcelona, Ciudadanos ha logrado imponerse en siete de los diez distritos. En 2015 solo lo lograron en Nou Barris, pero ahora han sumado Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Santa Andreu y Ciutat Vella.

"LOS INDEPENDENTISTAS NOS LLEVAN A LA RUINA"

Muy cerca, bajo la imponente torre negra de La Caixa va andando Juan. Es de origen aragonés, pero lleva años viviendo en esta zona de Barcelona. Él también optó por la vecina Arrimadas, a pesar de haber sido durante años, confiesa, un votante de izquierdas.

"Me ha parecido bien que ganara, pero hubiera sido mejor con más escaños", reflexiona. "Estamos como estábamos", agrega este aragonés, que relata: "No nos sentimos muy seguros aquí".

Arrimadas era mucho mejor candidata que Albiol

Está muy preocupado con la deriva soberanista y dice que la subida de Cs se debe a que mucha gente "se ha dado cuenta de que los independentistas nos llevan a la ruina". Y para nada le ha sorprendido el gran golpe del PP: "Es que con el 155..." A lo que añade: "Arrimadas era mucho mejor candidata que Albiol y el PSC tenía menos opciones porque estaba todo entre Cs y ERC".

"Lo que sí me ha sorprendido es que el bloque independentista sea tan fuerte", comenta mientras se aleja entre la multitud.

"EN PEDRALBES SON DEL PP Y CS, MÁS ABAJO SOMOS INDEPES"

Muchos vecinos comentan que también existen fronteras ideológicas dentro. "Los de Pedralbes son del PP y Cs, y más abajo somos indepes". Esto señala Carmen, que lleva en la solapa un lazo amarillo y que va al mercado para comprar cosas para la cena de Nochebuena. Dice que se ha encontrado varias veces a Arrimadas por allí.

"Yo estoy contenta. No porque haya ganado Arrimadas, sino porque suma el bloque independentista. Ha ganado Ciudadanos porque ha podido hacer una campaña mediática muy importante, lo que no han podido hacer los demás por estar en prisión o en el exilio, y han recibido mucho dinero de los bancos. Han despertado a gente que nunca había ido a votar", contesta cuando se le piden sus impresiones.

La otra "victoria" que ella ve es la de que "Rajoy haya quedado como ha quedado". Lo que no sabe es qué pasará a partir de este viernes. "Se tienen que poner de acuerdo y hacerlo mejor de lo que lo han hecho hasta ahora y el Gobierno de España tiene que hacerlo mejor. Ahora hay que hacer política", asevera esta vecina que va por el carrer de Les Corts. ¿Y a quién quiere ella en el Palau? "Que vuelva Puigdemont, que ha sido reelegido otra vez".

Los de Ciudadanos son más de extrema derecha que el PP

En la plaza Comas también hablan unos jubilados sobre lo que pasó. Todas las mañanas quedan para desayunar. Hoy están contentos porque entienden como "favorable" el resultado para el independentismo, no quieren a la vecina Arrimadas.

"Todos los que conocemos del PP se han ido a Ciudadanos, que son más de extrema derecha. A Arrimadas le han regalado un coche, pero no le han dado las llaves para conducirlo", dibuja José María.

Eso sí, ellos que se definen de izquierdas, cuentan que la mayor sorpresa fue que JxCAT lograra un mejor resultado que Esquerra. "Es que Puigdemont es un presidente distinto a los que conocíamos de Convergència, se ha jugados su patrimonio, todo", reflexiona José María sobre las causas.

Y piensan que esto va a afectar a toda España: "Es una incógnita lo que pasará aquí, pero seguro que el PP va a perder fuerza en toda España". Antes de marcharse, da un mensaje final: "Esto es un barrio de derechas, incluyendo a Convergència. En Barcelona ha ganado la derecha, esa es la realidad".