Dos concursantes de OT sorprenden juntando a sus familias fuera del programa en Navidad

Dos concursantes de Operación Triunfo han sorprendido a los fans cenando juntos estas navidades. Los participantes en el concurso han vuelto a casa por navidad y han cenado con sus familias en estas fechas. Pero ha habido una sorpresa que muchos de los fans no se esperaban: Roi y Cepeda, los nominados de esta semana, han juntado a sus familias y han disfrutado juntos de la Navidad.

La novia de Roi ha tuiteado en su cuenta de Twitter @crislo___ una foto con la imagen de las familias de los dos concursantes —que tienen una gran amistad— con ellos en una cena de navidad. "La Famila unida en Navidad! # cepoi # FelizNavidadParaTodos # OT2017 # OTDirecto25D # salvarRoi # salvarCepeda @ salvarRo @ Cepeda_ot2017", ha escrito.

Mientras todos esperaban que Alfred y Amaia, los enamorados de esta edición, se juntasen por Navidad, han sido Cepeda y Roi los que han sorprendido. En pocos minutos el tuit ya contaba con más de 2.000 RT.

Las respuestas de los fans, como de costumbre, no se han hecho esperar...

Vale estoy llorando de verdad. No es broma. Yo no puedo soportar que estos dos no vayan a estar más juntos en la academia. Yo no puedo.