Évole felicita la Navidad a Junqueras en Twitter por su "injusta encarcelación" y enloquece Twitter

El periodista Jordi Évole ha publicado un tuit calificando de "injusto" el encarcelamiento del expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y deseándole Feliz Navidad.

El mensaje, que en pocas horas tiene más de 4.000 retuits y 12.000 'me gusta', viene acompañado de un texto suyo —en El Periódico— en el que profundiza en su argumento.

Como me parece injusta su encarcelación (y la de sus 3 compañeros) quiero felicitarle la Navidad.

Bon Nadal, Oriol.https://t.co/UtO7jISL29 — Jordi Évole (@jordievole) 25 de diciembre de 2017

Según el periodista, "Oriol Junqueras sabe que nunca le he votado, incluso podría decirle que seguramente nunca le votaré". "No comulgo con muchas de las decisiones tomadas por Oriol Junqueras como vicepresidente de la Generalitat", continúa, antes de matizar que "a mí me gustaría que Oriol Junqueras no estuviese en la cárcel. Lo he dicho desde el primer día que entró en Estremera. Creo que está preso de forma injusta".

Tras esta apreciación, Évole sentencia: "En este momento, en el que los resultados electorales han dejado un panorama peor del que teníamos para iniciar una etapa de diálogo, Oriol Junqueras podría jugar un papel fundamental".

Concluye Évole: "Ojalá que pronto lo podamos comprobar. De momento, Bon Nadal, Oriol".

Las palabras del periodista han generado un intenso debate con más de 1.600 comentarios:

A mi tambien me gustaria que Junqueras no estuviera en la carcel, desde luego, claro que me gustaria que no hubieran llevado el procés al nivel de esperpento y daño a su propio pueblo que han hecho dividiendolo. Ojalá no hubieran hecho lo que hecho para acabar en la carcel!!!! 25 de diciembre de 2017

Si tiras medio pasito atrás verás que un Referendum pactado no habría conducido a esta situación ademocrática. Y encima habría salido el No y todo habría acabado genial para España y Catalunya. Pero la gente prefiero los tuits a luchar por un Estado justo. — Júlia 🎗️ (@Julia_sagi) 25 de diciembre de 2017

Pero exactamente cual de los hechos de los que se le acusa no han existido? — resd9 (@resd9) 25 de diciembre de 2017

A ver si un día dices xq te parece injusta. Increible!! — WillyFox (@willy_grillo) 25 de diciembre de 2017

El autonombrado Magistrado Sr. Évole dando lecciones de lo que es justo o no cuando un Tribunal aplica la Ley a un delincuente. Está muy claro que le pareció bien que una región declarase la independencia quebrando abierta y frontalmente la CE... — Sergi 1975 (@Sercaliptratus) 25 de diciembre de 2017

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard