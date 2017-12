La drástica medida de 'OT' que va a afectar mucho a la intimidad de los concursantes

#OTDirecto27D cuando cierran las habitaciones con candado y no puedes estar a solas con el crush pic.twitter.com/rUXlpu6Dlf

Voy a decir lo que pienso porque quiero y puedo: Siempre he estado en contra de cerrar las habitaciones ya que no estamos viendo GH aunque me jode que se metan ahi. Pero es un programa que tiene parte de reality y si se meten en la habitación se pierde audiendia. #OTDirecto27D