La trabajadora de un hospital arrasa con su crítica a los policías que protestaron por el menú de Nochebuena

Cuatro croquetas y unos espaguetis son el plato fuerte del menú navideño servido a los policías desplazados a Barcelona con motivo de la crisis independentista. El menú ha desatado un vendaval de críticas a Interior y al ministro Zoido en las redes, en las que se han repetido adjetivos como "increíble", "cutre" o "vergonzoso".

Sin embargo, el comentario de una tuitera (@SLawsons), quien trabaja en un hospital, se ha convertido en viral tras mostrar su indignación por las protestas de los agentes. Afirma la mujer en la red social:

Las palabras de la tuitera tienen más de 3.800 retuits y 7.600 'me gusta' en pocas horas, generando más de un centenar de comentarios:

Estan pasando hambre? No. Se quejan de no tener la comida que quieren y ya. No me vengas con historietas. Que somos muchos los que en navidad no comimos lo que quisimos