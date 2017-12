12 alternativas a las uvas de Nochevieja

vikif via Getty Images

Cada vez son más los que no se toman las tradicionales doce uvas en Nochevieja. No es extraño que al preguntar en cualquier grupo de amigos que alguno responda con que en lugar de uvas toma frutos secos, alguna golosina u otra fruta.

Con los años, las opciones se han vuelto de lo más variopintas. Los hay que prefieren darse un capricho y tomar una gominola por cada campanada, los que deciden hacerlo a la italiana y optar por las legumbres, mientras que otros siguen con la opción saludable y simplemente sustituyen esta fruta por otras. Eso sí, todo tiene que estar listo y ser pequeño. No hay que olvidar lo principal: hay que comerse uno por cada campanada, rápido, de pie y rodeado de gente con serpentinas y matasuegras.

1. Lacasitos

Estas pastillas de chocolate redondas recubiertas de azúcar de colores son la opción favorita de los que evitan tomarse las uvas de la suerte el día 31.

2. Gominolas

Las gominolas en todas sus variantes, colores y formas, desde fresas a ositos, también son una buena opción fácil de comer y a prueba de atragantamientos para sustituir a las uvas.

3. Aceitunas

Para los que no sean tan aficionados al dulce, las aceitunas siempre son una buena opción, aunque claro, mejor sin hueso.

4. Arándanos

Una opción sana es comer 12 arándanos. Esta fruta, al ser tan pequeña y fácil de tragar, prácticamente sin masticar es una de las favoritas para sustituir a las uvas.

5. Gajos de mandarinas

Un poco más grande y, por tanto, más dificultosa, es la opción de los gajos de mandarina, preferiblemente sin pepitas. Eso sí, es una alternativa de lo más saludable.

6. Avellanas

Los frutos secos siempre son una buena opción para picar y, por qué no, para tomárselos el último día del año.

7. Frambuesas

Las frambuesas no tienen que ser peladas, ni tienen pepitas, por lo que se convierten en una opción ideal para despedir el año. Además, son ricas en antioxidantes y vitamina C.

8. Garbanzos

Los italianos toman un plato de lentejas en Nochevieja, en España hay quien sustituye las doce uvas por doce de estas legumbres cocidas.

9. Palomitas

Como si de estar en el cine se tratase, para algunos dar la bienvenida al año nuevo también es buena excusa para tomar palomitas.

10. Conguitos

Al igual que los lacasitos, este aperitivo de cacahuete recubierto de chocolate también es uno de los favoritos y más accesibles para tomar en las campanadas.

11. Fruta cortada en trozos pequeños

Si no te has decantado ya por alguna fruta pequeña para sustituir a las uvas o, directamente, no tienes a mano frutos rojos o mandarinas, puedes cortar cualquier otra fruta y preparar 12 trocitos variados.

12. Sorbos de champán o cava

Una opción para los que ya están preparando el brindis posterior a las campanadas es tomar doce pequeños sorbos de champán o cava antes de brindar por el año nuevo. Cuidado con no agotar las copas antes de tiempo.