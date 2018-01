Ya hay canciones para la gala 10 de Operación Triunfo. Este miércoles los profesores se han reunido con los ocho concursantes que quedan dentro de la Academia para distribuir los temas que sonarán en el programa del lunes 8 de enero.

Pero las canciones no han sido las protagonistas en este reparto de temas, que ha estado empañado con un nuevo momento dramOT protagonizado por Noemí Galera. La directora de la Academia quería dar un mensaje a Alfred y acabó llorando desconsolada y siendo el centro de un abrazo grupal.

Su llorera vino al pedir disculpas al catalán porque le había llamado "niñato" con el micro abierto, lo que se coló en el Canal 24 horas. Después del repaso de la gala 9 se enteró de que le había regalado dos discos de Txarango a Amaia por su cumpleaños y su reacción no fue la más acertada. "El niñato este siempre hace lo que le sale del higo", dijo al verlo. Se arrepintió inmediatamente después y quiso hacerlo público, aunque fuese entre lágrimas.

No sé quién puede ver maldad en el comentario de Noemi. Yo ni me he parado a analizarlo porque se el cariño y respeto que tiene hacia los concursantes. No nos la merecemos, de verdad. ❤ #OTDirecto3Epic.twitter.com/HNKqTMWfOY