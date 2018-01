La actriz australiana Cate Blanchett sucederá este año al director español Pedro Almodóvar como presidenta del jurado del Festival de Cannes que se celebrará del 8 al 19 de mayo.

Los organizadores del festival, al anunciar hoy en un comunicado su apuesta por Cate Blanchett para encabezar el jurado, destacaron que es una artista "singular cuyo talento y convicciones" han quedado patentes tanto en las pantallas de cine como en los escenarios teatrales.

Una alusión a la implicación de la actriz como embajadora de buena voluntad para el Alto Comisariado de la ONU para los refugiados, pero también contra el acoso a las mujeres, en particular con el movimiento generado por las revelaciones sobre el productor Harvey Weinstein.

OFFICIAL PRESS RELEASE: Cate Blanchett, Jury President of the Festival de Cannes 2018! https://t.co/uysGkb43mWpic.twitter.com/uVxAsVASdu