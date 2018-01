La insólita batalla por cambiar o dejar como está el nombre "pornográfico" de esta calle

Hace unas semanas, un grupo de vecinos de Rowley Regis, un pequeño pueblo inglés, lanzó una petición en Change.org para cambiar el nombre de una de las calles de la localidad. ¿El motivo? Que "Bell End", en el habla común, es un término malsonante que se utiliza para referirse al pene.

En su petición, estos vecinos explicaban que la calle en cuestión había merecido el dudoso honor de ser incluida en todos los ránkings de calles con nombres groseros y que era una fuente de problemas para los niños, pues son objeto de bromas e insultos por la denominación de su lugar de procedencia.

We've seen lots in the news about the road called Bell End in Rowley Regis.

Some residents say they want the name changed - but others want to keep it how it is... pic.twitter.com/FYo9eCVIWs