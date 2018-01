Emma Watson ha empezado el año con un cambio de look que divide a sus fans.

La actriz británica ha compartido en Instagram una de sus famosas fotos con libros progresistas (en esta ocasión, Why I'm No Longer Talking to White People About Race, algo así como "por qué ya no voy a hablar sobre las razas con los blancos"). Y sus fans se han alborotado por el corte de flequillo que luce.

En Twitter, los seguidores de la actriz han convertido "Emma Watson" en tendencia, aunque no parece haber consenso sobre el nuevo flequillo: o lo amas o lo odias (o te ríes). Algunos le han encontrado parecidos razonables con españolas famosas...

El nuevo look de Emma Watson pic.twitter.com/12mzTAWPZg — Alfilo de la Brecha (@LfilodelabrechA) 6 de enero de 2018

Solo hay una persona a la que le queda bien ese tipo de flequillo: Emma Watson bebé 😍 — • ρ α т υ ѕ • (@Patz_DT) 6 de enero de 2018

Vieron el flequillo de emma watson? Yo me llego a hacer eso y me condenan a muerte — Lu Carvajal (@ItsLuRico) 6 de enero de 2018

Decir lo que queráis, a Emma Watson le queda bien TODO — Lau 👑 (@IdxlsftBooks) 6 de enero de 2018

Emma Watson ahora es activista abertzale — Kenobi (@NHutch1999) 6 de enero de 2018

Emma Watson con flequillo es lo mejor que le ha pasado al mundo en este siglo. — Alejandro Marquesson (@nosoyunpato22) 6 de enero de 2018

Vieron el flequillo q se hizo emma watson yo me llego a hacer ese mismo y parezco una loca de mierda sacada dl borda — mal (@sugardddown) 6 de enero de 2018

Emma Watson con flequillo/Yo con flequillo pic.twitter.com/ZTp0ovO6zn — Belén (@Belu1322) 6 de enero de 2018

Solo a Emma Watson se le ve bien el flequillo corto mordido por un burro. 😍 pic.twitter.com/8ddwJVCqrJ — Jessica Lovejoy 👽🦖🦕 (@ufosaurus) 6 de enero de 2018