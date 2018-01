La dura respuesta de Pilar Rahola tras conocerse que el Supremo mantiene a Junqueras en prisión

La periodista y política catalana Pilar Rahola ha reaccionado con dureza en Twitter, ante la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión preventiva al exvicepresident Oriol Junqueras por riesgo de reiteración delictiva.

Según Rahola:

"El mantenimiento de prisión de Junqueras, los Jordis y Joaquim Forn es un acto de venganza política con voluntad de humillación. No se saldrán con la suya"

El manteniment de presó de @junqueras els #Jordis i en @quimforn és un acte de revenja política amb voluntat d'humiliació. No se'n sortiran #UsVolemACasa #LlibertatPresosPolitics

Las palabras de la política catalana, que en pocos minutos tenía centenares de retuits y de 'me gusta', ha generado decenas de comentarios:

No pararan hasta ver un no independentista Presindent / a de la Generalitat! No deben permitirlo la mayoria les avala! 🎗