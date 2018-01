Críticas a Paz Padilla por esta foto que ha compartido en Instagram

Paz Padilla se ha convertido este sábado, Día de Reyes, en el blanco de muchos comentarios en Instagram. Detractores y defensores han reaccionado a una imagen que la presentadora y actriz ha compartido en su cuenta.

En la foto, se la puede ver junto a un gran árbol de Navidad plagado de regalos y un mensaje de Paz Padilla: "No quiero abrir los regalos!!!", supuestamente por la cantidad de trabajo que tiene por delante.

Muchos de sus seguidores se han apresurado a reprender la actitud de la humorista por haber compartido una imagen en la que muestra tanta opulencia en tiempos difíciles para muchos. Otros, sin embargo, han defendido su derecho a compartir un momento merecido de felicidad. Algunos incluso se han enzarzado en discusiones sobre el tema.

Esta es la imagen de la discordia.

Pero porque sois tan capullos , vergüenza de que, porque no os parais a pensar que se lo merece, vamos ver @mjkitty70 es muy fácil no la sigas.

Luego vamos de humildes por la vida mientras a la misma vez le restriegas por la cara todo lo que te puedes comprar, cuando sabes que muchos padres que te siguen no pueden regalarle nada a sus niños. Te los habrás currado y los mereceras pero no es necesario ir presumiendo. Recuerda que los que te han hecho grande han sido tus seguidores, así que un poco de humildad no te vendría mal.

Humildad señores hay personas que no tienen ni 1 regalo para los reyes ni 1 plato de comida y ustedes suben todo los regalos ? Hay que ser humilde y no presumir de ello 👌

Me parece de un mal gusto exquisito semejante alarde de regalos habiendo como hay gente que no puede comprar nada para sus hijos. Es tu dinero y lo gastas en lo que Quieres, pero ahorrate la fotito o ponla con algún regalito menos.¡¡¡¡ que feó, que feo.... y que falta de tacto!! Eres ordinaria y basta para todo.

Supongo que todos los que criticáis que enseñe los regalos no habréis hecho cenas ni comidas navideñas, no habréis hecho ni recibido regalos estos días, etc, etc. ¿No tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su dinero? SEÑORES Y SEÑORAS! !!!!! Qué todos hacemos mucho por los demás de boquilla y luego a la hora de la verdad NAITA....NA. Menos envidia!!!!!

