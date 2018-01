Críticas al periodista Fernando Jáuregui por este comentario sobre la Cabalgata de Vallecas

Nuevo comentario homófobo en las ondas de la Cadena COPE. Si ayer viernes fue el periodista y colaborador de Herrera en la COPE, Luis del Val, quien recibió duras críticas en las redes sociales por una copla en la que llamaba "maricones de mierda" a los promotores de la carroza igualitaria de la Cabalgata de Reyes de Vallecas; hoy la polémica la protagoniza otro colaborador de la cadena de los obispos: Fernando Jáuregui.

El periodista, que forma parte de la tertulia del programa de debate político nocturno La Linterna, hizo un comentario que ha indignado en las redes sociales sobre la cabalgata vallecana.

En un momento al inicio de la tertulia, la presentadora, preguntó cómo iba la noche de Reyes. Uno de los tertulianos respondió que ya había visto a los Reyes Magos y Jáuregui apuntó que también y que lo había hecho "en la Cabalgata de Tres Cantos".

"En una naumaquia era, si te digo la verdad", aseguró sobre la cantidad de lluvia que había caído esa noche antes de soltar lo siguiente: "Por lo menos no he ido a Vallecas, que creo que no había quien se agachase a coger caramelos".

"Anda, anda, anda", trató de cortar la presentadora, que quiso reconducir la conversación: "De la cantidad de gente, supongo, Fernando". "Sí, sería por eso, sí", respondió el periodista. (Pincha aquí para escucharlo, a partir del minuto 1:00).

Comentario que no ha gustado nada en las redes sociales, donde ha sido duramente criticado y donde ha tenido que defenderse asegurando que su comentario no era homófobo sino "una broma" que, reconoce, fue una "boutade mal interpretable".

Fernando Jáuregui en la COPE (Emisora de los Obispos) tras la cabalgata: "Creo que en Vallecas no había quien se agachase a recoger caramelos".



Igual era porque había curas cercahttps://t.co/qfJ49fvBkO — Subversivos_ (@subversivos_) 6 de enero de 2018

Señor Jáuregui, los gais follamos asiduamente, no sé si más que los heteros o menos, pero vamos que puede estar tranquilo que yo a usted, ni con un palo... — Rubén López (@rubenlodi) 6 de enero de 2018

La Linterna de la COPE (Obispos) ayer:

✅Jáuregui: "Por lo menos no he ido a Vallecas, que creo que ahí no había quien se agachase a coger caramelos"

✅Presentadora:"Anda, anda, anda... de la cantidad de gente, supongo Fernando"

✅Jáuregui: "Sí, por eso... Sería por eso, sí" pic.twitter.com/SN3Ypb6h7y — EsPPeonza.Señoras muy del PP [PARODIA] (@EsppeonzAguirre) 6 de enero de 2018

#DiaDeReyes

Quién es capaz de decir esto es fundamentalmente una MALA persona👇👇👇



Fernando Jáuregui : " Por lo menos no he ido a Vallecas, que creo que ahí no había quien se agachase a coger caramelos"https://t.co/pEAnkUx5cipic.twitter.com/Ci8bTwAVKkhttps://t.co/c5n5iHav4f — Jose Manuel Ferradás (@josemanuelferra) 6 de enero de 2018

¿Cómo le explicamos a Fernando Jáuregui que los gais no somos esos seres viciosos y enfermos que él cree y por lo que no puede agacharse viendo la Cabalgata de Reyes de Vallekas? — Rubén López (@rubenlodi) 6 de enero de 2018

Gracietas homófobas rancias y casposas. Fernando Jáuregui en la COPE. Año 2018. Nauseabundo. https://t.co/RMKy3mGQAI — dosmanzanas.com (@dosmanzanas) 6 de enero de 2018

Comentario de esta tarde en una tertulia de la @cope_es. En concreto Fernando Jáuregui: "En la Cabalgata de Vallecas convenía no agacharse a por caramelos". ¿Este es el nivel de la cadena episcopal y sus colaboradores?

PD.- Fernando: A ti no se te arrima ya nadie ni aunque pagues pic.twitter.com/zqYovwI23d — Óscar Cuevas (@CuevasMoral) 5 de enero de 2018

Si los insultos son por su comentario sobre la cabalgata de Vallecas, creo q no es algo sobre lo q se pueda discrepar. Ha sido, simple y llanamente, un comentario vergonzoso. — jean lannes (@j_lannes) 6 de enero de 2018

No deja de ser una broma, que nada tiene de homófoba, cosa que yo ni soy, ni he sido, ni seré. Hay que regresar al humor, aunque reconozco que mi boutade es (mal)interpretable. Perdón, por tanto. — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) 6 de enero de 2018