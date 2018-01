Patricia Conde sorprende con una insólita carta a los Reyes Magos

Patricia Conde ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una insólita carta a los Reyes Magos. La misiva comienza como cualquier otra: "Queridos Reyes Magos...", hasta ahí, lo normal.

Lo extraño de la carta es la petición que contiene. La presentadora de televisión pide a sus majestades los Reyes Magos de Oriente que no pasen por su casa para no ensuciarle el suelo, ¡que acaba de limpiar! "Por no hablar de lo inquietante que debe ser el olor a camello mojado", continúa el mensaje.

Sus seguidores de Instagram han aplaudido el chiste y la publicación ya tiene más de 13.000 me gusta. Aquí puedes ver el mensaje completo: