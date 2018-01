La aplaudida respuesta de Gabriel Rufián a este comentario homófobo

La cabalgata de Vallecas sigue dando de qué hablar.

Tras los comentarios homófobos de dos colaboradores de la Cadena COPE sobre la carroza igualitaria que salió por las calles de este barrio madrileño, la bronca se ha trasladado a las redes sociales.

Allí, muchos criticaron al tertuliano Fernando Jáuregui, quien aseguró que en Vallecas convenía "no agacharse a recoger caramelos", un comentario que fue muy criticado en Twitter, como en este mensaje del usuario @CuevasMoral.

Comentario de esta tarde en una tertulia de la @cope_es . En concreto Fernando Jáuregui: "En la Cabalgata de Vallecas convenía no agacharse a por caramelos". ¿Este es el nivel de la cadena episcopal y sus colaboradores? PD.- Fernando: A ti no se te arrima ya nadie ni aunque pagues pic.twitter.com/zqYovwI23d

Sin embargo, hay quien ha defendido este tipo de comentarios e incluso ha ido más allá, como la usuaria @Mariamgelesss, que se definió como "católica" y criticó que "uno no puede decir nada porque enseguida se ofenden". "Pues que se aguanten igual que yo cuando los veo dándose por el culo delante de los niños", agregó.

Pues yo soy católica y no soy ni vieja ni estoy arrugada .que pasa es que uno no puede decir nada porque enseguida se ofenden .pues que se aguanten igual que yo cuando los veo dándose por el culo delante de los niños .

Un tuit que ha recibido numerosas respuestas, entre ellas esta de Gabriel Rufián, diputado de ERC, muy aplaudido en esta red social: "¿Pero a dónde vas con los niños?"

Diciendo que es católica y ve a gente teniendo relaciones sexuales delante de niños ya me hago una idea de donde los lleva...

Mira que he visitado sitios y nunca he visto dar literalmente por culo a nadie delante de los niños. Aunque el PP lo hace metafóricamente y delante de niños, jubilados y de quién sea y no veo que tengas ningún problema.