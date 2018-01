Alfred de 'Operación Triunfo' confunde una canción de U2 con una de un musical de Disney

Los concursantes de Operación Triunfo también son mortales y despistes como el de Alfred lo confirman. El 7 de enero por la noche, el concursante barcelonés se encontraba junto a Amaia y Roi en uno de los sofás de la Academia comentando los temas que les hubiera gustado tocar en la gala 0 del programa cuando confundió dos canciones de título parecido, pero muy diferentes.

Roi estaba tocando con la guitarra las canciones de las que estaban hablando, cuando le dijo a Alfred que le hubiese gustado interpretar I still haven't found what I'm looking for. "Esa es de High School Musical, ¿no?", le preguntó Alfred. A lo que Roi tuvo que responderle con una corrección: "Es de U2". El barcelonés trató de excusar su confusión diciendo: "Ah, es que hay una que se llama parecido".

Roi: "Still haven't found what I'm looking for" sabes cuál es, ¿no?

Alfred: ¿Es High School Musical esto?

Roi: De U2

Alfred: Ah, es que een hsm hay una que se llama parecido



Alfred me representa😍🤤😂 #OTDirecto7E#OTDirecto8E#hsmpic.twitter.com/1opyr4kZJD — Almaia❤️, Ana War y🐢 (@OTDirecto2017) 7 de enero de 2018

La canción con la que el concursante del reality confundió el tema del álbum Joshua Tree (1987) de Bono y compañía es con What I've been looking for, interpretada por Lucas Grabeel en el papel de Ryan en la película. El nombre da lugar a confusión, aunque la melodía, desde luego que no tanto.

El fallo, publicado en Twitter por una cuenta de seguidores del programa llamada OTDirecto2017, ha hecho que los usuarios de esta social muestren su simpatía y solidaridad con Alfred a pesar del error.

No puede ser verdad que Alfred haya confundido una canción de U2 con una de HSM NO PUEDO MAS JAJAJAJAJJAJAJAJJAJAJJAJA #OTDirecto7E — paloma🖤 (@conpdepajaro) 7 de enero de 2018

Roi le lee a Alfred una lista de canciones que le gustaría haber cantado en la gala 0



Roi: I Still Haven't Found What I'm Looking For

Alfred: ¿Es High School Musical?

Roi: La de U2



Me ahogo con Alfred, fan máximo de HSM #OTDirecto7E — Spooky de Almaia (@spookypheebs) 7 de enero de 2018