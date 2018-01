¿Podría presentarse Oprah Winfrey a la presidencia de EEUU?

No han pasado ni 24 horas tras la ceremonia de los Globos de Oro y el apoteósico discurso de Oprah Winfrey al recibir el premio Cecil B. DeMille, y varias fuentes ya afirman que la presentadora está interesada en ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos, de acuerdo con CNN.

Periodista, productora, escritora y filántropa, Winfrey es una de las estrellas de televisión más queridas en Estados Unidos, y por eso muchas personas se lanzaron anoche a Twitter durante la gala para pedir que se presente a la presidencia en las elecciones de 2020, creando el hashtag #Oprah2020.

Dear Oprah, run for president please! — Sara Sampaio (@SaraSampaio) 8 de enero de 2018

Los rumores (y las bromas) sobre la posible entrada de Winfrey en política se llevan sucediendo durante meses, pero parece que ahora cobran fuerza. Tal y como afirma CNN, dos amigos cercanos de Winfrey que prefieren mantener el anonimato aseguran que la presentadora está "planteándose activamente" presentarse a la presidencia para 2020. Según estas fuentes, varios de los confidentes de Winfrey le han pedido personalmente que sea candidata, mientras que una de ellas apunta que estas conversaciones se produjeron hace meses, y que Winfrey aún no se ha decidido.

Según Los Angeles Times, después del discurso, Stedman Graham —compañero de Winfrey— no descartó esta posibilidad. "Depende de la gente", dijo. "Ella lo haría, sin duda". Y cuando preguntaron directamente a ella si estaba pensando en las elecciones de 2020, su ambigua respuesta fue: "Okay".

No obstante, la presentadora también lo negó cuando Bloomberg le preguntó durante el backstage de la ceremonia si planeaba presentarse: "No, no", dijo rotunda.

Winfrey, de 63 años, ya apoyó las candidaturas de Barack Obama en 2008 y de Hillary Clinton en 2016. Quién sabe si la próxima campaña que haga sea por su propia candidatura. Y quién sabe si en el discurso que pronunció en los Globos de Oro está la respuesta: