La ausencia de Alfred durante la emisión de la última gala de Operación Triunfo 2017 fue uno de los momentos más comentados de la noche.

El concursante catalán estuvo gran parte del programa fuera del plató debido a "una indisposición", como aseguró el presentador Roberto Leal. Ahora, durante el repaso de la gala que los triunfitos hacen con Noemí Galera y con Manu Guix, Alfred ha hablado de lo que le sucedió en la noche del lunes.

"Sólo quiero dar las gracias a Montse, a Martí, a Pablo, a Juanjo, a los médicos, a vosotros por el cariño. El cariño en esos momentos es esencial. A mi médico que me dice: 'Aunque te cueste la puta vida vas y lo haces'. A toda la gente que tenga ansiedad y cosas varias que la gente no pueda entender pues eso, que aunque os cueste la puta vida lo hagáis", dijo Alfred durante el repaso de la gala 10.

Noemí Galera ha relatado que hubo un momento en el que pensó que Alfred no saldría a actuar: "A mí me llegó un mensaje de 'igual no actuamos".

"A pesar de tener ansiedad, de tener vértigo, de que pensábamos que ibas a pasar por la pasarela y te ibas a caer porque sabemos que te dan mareos. A pesar de todo eso... porque dijimos 'no está', qué pasa con Alfred. Y cuando sales y haces eso se te caen las bragas", explicó Galera.

El concursante aseguró que en una de las clases con Los Javis —Javier Calvo y Javier Ambrossi— había planeado qué hacer si le daba un ataque de ansiedad en una gala: "Tenía que olvidarme de todo lo demás, de que me están dando agua, de que uno te está hablando, otro te está peinando y concentrarte en el mensaje que tienes que dar".

"Lo fácil hubiese sido decir: 'mira no puedo con mi vida' y te arremangaste y dijiste 'sí'", le dijo Galera.

Alfred fue propuesto para la nominación y los profesores decidieron salvarlo. "Me da igual que hagas tu versión, que no tengas el groove de Seal, que tengas mala cara, que mala cara tenemos nosotros. Tu cara es preciosa. Yo te pido que te levantes ahora mismo de ese sillón de ese sofá y que cruces la pasarela", le dijo la directora de la Academia.