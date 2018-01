El último trabajo de Penélope Cruz, en el punto de mira

El próximo 17 de enero la cadena estadounidense FX tiene previsto estrenar The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story[a España llegará un día después] y lo va a hacer envuelta en polémica. A poco menos de diez días, la familia del diseñador italiano asesinado el 15 de julio de 1997 ha decidido pronunciarse sobre la serie en la que Penélope Cruz da vida a la hermana del fallecido y demandar tanto a la cadena como al productor Ryan Murphy.

Este lunes han emitido un comunicado en que se han mostrado muy contundentes desvinculándose de la producción a la que catalogan de "obra de ficción". Sólo eso.

"La familia Versace nunca ha autorizado o ha tenido algo que ver con la serie de televisión que se va a estrenar sobre la muerte del señor Gianni Versace. Teniendo en cuenta que la familia Versace tampoco autorizó el libro en el que está parcialmente basada ni ha tenido relación con este guion, esta serie de televisión solo debería ser entendida como una obra de ficción"

La segunda temporada de esta producción, en la que también trabajan Edgard Ramírez, Ricky Martin y Darren Criss, se centra en la muerte del diseñador a manos del asesino en serie Andrew Cunanan, quien en los meses previos había matado a cuatro personas y que ocho días después se suicidó para evitar ir a prisión. Y de eso también habla el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in the Us History(1999), de Maureen Orth, que menciona la familia en su comunicado.

A este texto le ha seguido uno de la cadena, que recoge la web Deadline.com, y en el que alaban el trabajo de la periodista Maureen Orth.

"Al igual que la primera temporada de American Crime Story: The People Vs OJ Simpson se basó en el libro de no ficción de Jeffrey Toobin titulado The Run of His Life, la inminente serie de FX, El asesinato de Gianni Versace, se basa en la exhaustiva investigación del best-seller Vulgar Favors, que examinó el verdadero asalto homicida de Andrew Cunanan. Nosotros nos apoyamos en el meticuloso trabajo de la señora Orth.

En el mes de noviembre, Donatella Versace dejó que no tenía intención de ver la serie aunque eso no iba a afectar a su relación con Penélope Cruz, a la que se lleva bien. "Hablé con Penélope. Es amiga, me dijo que me trataría con respeto, pero no sé qué van a mostrar de un libro que dice falsedades increíbles", contó.

De esa conversación también habló la española, que en una entrevista con Entertainment Weekly revelaba: "No quiero entrar en detalle, pero fue una charla muy extensa. Fue muy importante para mí. Creo que ella sabe de qué forma la interpretaré, y que realmente la quiero y la respeto".

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Storyno tendrá un desarrollo lineal. La serie arranca con el asesinato del diseñador y se desarrolla hacia atrás en el tiempo, centrándose en la vida de Versace y en la de Cunanan, para llamar la atención del problema de la homofobia que dio paso a los asesinatos. Tras esta temporada habrá una tercera, ya en camino, sobre el huracán Katrina, uno de los más mortíferos de la historia de EEUU y en el que murieron 1.836 personas.