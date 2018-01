La red se llena de mofas tras la valoración de Mónica Naranjo a Aitana

Mónica Naranjo se ha convertido en uno de los personajes más destacados de Operación Triunfo 2017. La cantante se está destapando como uno de los miembros del jurado más implacable y alguna sus valoraciones son oro puro para los tuiteros.

A Naranjo le tocó valorar a Aitana, una de las favoritas del programa, que no tuvo su mejor noche. La joven catalana estuvo toda la semana como alma en pena tras la salida de Luis Cepeda, su mejor amigo dentro de la Academia.

Durante su veredicto, Naranjo lanzó una frase que no pasó desapercibida entre el público: "Yo me fui a Mexico con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré". Esta frase acabó con Aitana propuesta para abandonar la Academia, fueron sus compañeros los que evitaron que la catalana estuviese nominada.

Monica Naranjo: "Yo me fui a Mexico con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré".



Also Monica Naranjo: #OTDirecto9E#OTGala10pic.twitter.com/cJ24SoVqyf — Tu amiga de al lado (@tuamigadeallado) 9 de enero de 2018

Los usuarios de Twitter no perdonaron la frase de Naranjo y se dedicaron a hacer mofas sobre su anécdota, situando a la artista en situaciones estrafalarias.

Con la edad de Aitana Mónica Naranjo ya controlaba el cártel de Sinaloa en México. Y sin un solo abrazo de nadie. #OTGala10 — Fernando R•E (@ferescamillo) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: Yo cuando tenía 2 años y jugaba al cucu-trás-trás y mi madre desaparecía, no lloraba, Aitana, no lloraba. #OTGala10 — persoa allea (@eumesmogz) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: ''Yo aguanté a los Chunguitos en Tu Cara Me Suena y no lloré, Aitana, no lloré'' #OTGala10#OTChat — Valentina (@ValentinaSipor) 9 de enero de 2018

"Yo con 18 años entré sola en un Ikea y no lloré cuando me perdí, Aitana, no lloré". Monica Naranjo #OTChat#OTGala10 — Sergio Esteban (@Metalmadrid) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: ''Yo me teñí el pelo de dos colores con 12 años, que parecía un sandwich de nocilla, y no lloré, Aitana, no lloré'' #OTGala10#OTChat — Cas (@Caspito93) 9 de enero de 2018

"Aitana, con 11 años Marco y su mono Amedio fueron a Argentina en búsqueda de su madre y ninguno de los dos lloró." -Mónica Naranjo #OTChat#OTGala10 — 🌍🌎🌏 (@tommxbieb) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: A tu edad, Aitana, yo crucé descalza la cima de un volcán en erupción mientras me clavaban agujas en los ojos y bebía lejía y no lloré #OTChat#OTGala10 — Jose Díaz (@JocheDiaz) 9 de enero de 2018

Monica Naranjo: "Yo con 12 años estuve en una cabalgata de Carmena y no lloré, Aitana, no lloré". #OTGala10 — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 9 de enero de 2018

¿Habéis oído lo que dijo Mónica Naranjo a Aitana sobre no llorar?

Y por eso, Alfred abandona el plató cuando tiene ansiedad. Porque necesita irse, aislarse. Porque nos enseñan que si muestras tus sentimientos y tu dolor eres débil. Cuando NO es así. Es humano sufrir.#OTGala10 — ❄ (@Noeliabp19) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: ''Yo me fuí a Kanto a completar la Pokédex con 12 años y un Pikachu pegado a mi culo y no lloré, Aitana, no lloré'' #OTGala10#OTChat — Cas (@Caspito93) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: "Yo tuve que aguantar a Marta Sánchez una temporada entera y no lloré, Aitana, no lloré" #OTGala10#OTChat — axóuxere (@alfonso_bp) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: con 12 años fui a la guerra y me tuve que amputar un pie gangrenado con una cuchilla de afeitar y no lloré, Aitana, no lloré. #OTChat#OTGala10 — cd (@linaem_) 9 de enero de 2018

Así fue la actuación de Aitana que le valió la nominación, aunque después fue salvada por sus compañeros.