Las canciones de la gala 11 de 'Operación Triunfo'

La gala 11 de Operación Triunfo empezará con una canción en portugués. País Tropical es el primer título que ha dicho Noemí Galera en la reunión celebrada este martes con los siete triunfitos que quedan en la Academia tras la marcha de Nerea.

El próximo programa de TVE supondrá para los cinco concursantes fuera de la batalla por la permanencia, en la que están envueltos Roi y Ana Guerra, una dosis extra de esfuerzo. Además de sus canciones en solitario tendrán que participar en un dúo (Alfred y Miriam) y un trío (Agoney, Aitana y Amaia) y eso, a juzgar por lo que pasó en la gala 10, les puede pasar factura.

Durante la última emisión, Alfred tuvo que ausentarse por problemas de ansiedad y a El chat posterior a la gala faltó Aitana por prescripción médica. Lo bueno es que esta semana tienen un día más para preparar sus actuaciones y eso seguro que juega a su favor.

Canción grupal: País Tropical

Ana Guerra:Por debajo de la mesa, de Luis Miguel

Roi:Heaven, de Brian Adams

Alfred y Miriam:Cuando duermes, de Cómplices

Agoney, Aitana y Amaia: Lucha de gigantes, de Nacha Pop (Versión Love of Lesbian y Zahara)

Agoney: Eloise, de Bryan Ryan (versión de Tino Casals)

Miriam:What about us, de P!nk

Alfred:Sing of the times, de Harry Styles

Aitana: Procuro olvidarte, de Manuel Alejandro

Amaia:Love of the brain, de Rihanna