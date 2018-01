Manu Guix contesta al estocazo de Mónica Naranjo a los profesores de 'OT'

El criterio de los jueces de Operación Triunfo 2017 y el de los profesores no siempre coincide, como se pudo comprobar este lunes en la gala 10. En su valoración de Alfred, Mónica Naranjo dejó claro que no le gustaba cómo había sido orientado el concursante.

Alfred defendió Get it Together, de Seal, pero Naranjo no quedó complacida. "La actuación de esta noche, si la Academia te hubiera dado libertad para poder hacer una versión tuya, creo que hubiera sido un numerazo tremendo, porque como ya te dije anteriormente, tú tienes un estilo, tú tienes un sello muy marcado y cada vez que te sacan de ahí yo te pierdo", consideró la juez.

Naranjo se apoyó también en el Dj Carlos Jean, juez invitado de la noche, quien también pensó que debería haber hecho la versión más suya. "Me ha faltado un poco de ese groove que le pone Seal y que creo que tú, si la hubieras llevado a tu terreno, habría sido indiscutiblemente mucho mejor", valoró.

Bajo estos argumentos, los jueces propusieron a Alfred para abandonar la Academia. Los profesores lo salvaron y, además, no quisieron pasar esas críticas por alto.

Manu Guix, director musical de la edición, acudió a Twitter para responder a Naranjo. Su mensaje lleva más de 12.000 me gusta y 500 comentarios en siete horas.

Con todo el debido respeto @monicanaranjo, pero que Alfred no tiene libertad en la Academia???????? Perdón????? #otgala10 — Manu Guix (@ManuGuix) 9 de enero de 2018

La directora de la Academia, Noemí Galera, también respondió a Naranjo durante la gala, aunque sin mencionarla expresamente: "Estamos de acuerdo en que valoren las tres mejores actuaciones, pero no en según qué comentarios. Para nada".

Salvado Alfred por los profesores y Aitana por sus compañeros, serán Roi y Ana Guerra quienes se enfrentarán a la expulsión en la próxima gala.