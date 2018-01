El Daily Mail ha publicado un artículo en el que detalla que varias enfermeras denuncian tocamientos y acoso sexual por parte del autor de cómics Stan Lee, creador de personajes como Hulk, los X-Men y Spiderman.

La empresa que suministraba a las cuidadoras de Lee dejó de trabajar para él después de recibir varias quejas de jóvenes enfermeras que aseguraban que se paseaba por su casa desnudo, les pedía sexo oral y las tocaba de forma inapropiada, según el diario británico.

Lee, de 95 años, niega rotundamente las acusaciones y sus abogados han advertido que no pagará ningún chantaje. El señor Lee no será extorsionado ni chantajeado y no pagará ningún dinero a nadie porque no ha hecho nada malo", aseguran en una carta, según el periódico.

Como apuntan con sensatez desde la revista digital Inverse Entertainment, el Daily Mail no siempre es de fiar, dada su afición al periodismo amarillista, pero sí ha dado a conocer exclusivas de este tipo en el pasado. Por otro lado, no se ha llevado el caso aún ante la policía.

"No sabemos de nadie que esté poniendo una demanda ni informando a la policía de estos hechos, lo que sería la forma apropiada de llevar este tema si las acusaciones fueran ciertas", apuntan los abogados de Lee, que "ha recibido amenazas para que pague un dinero o los acusadores irán a la prensa".

Que el artículo no identifique a las enfermeras puede ser síntoma de lo difícil que resulta denunciar por estos comportamientos a un hombre poderosos al que la mayoría de la gente va a defender frente al anónimo denunciante.

"ES UN ANCIANO QUE PARECE HABER PERDIDO EL RUMBO"

El Daily Mail asegura que una fuente conocedora de la situación revela que "Stan es un anciano que parece haber perdido el rumbo. Parece que le da igual lo que los demás piensen de él, ya no tiene filtro", y añade que acosar a las enfermeras "le parece divertido".

Por su parte, el abogado de Lee apunta que el autor de cómics "niega categóricamente estas viles y falsas alegaciones y pretende luchar hasta el final para proteger su buen nombre y su impecable reputación".

Las acusaciones, verdaderas o falsas, han desatado dos frentes en Twitter: los que, al ver que era tendencia, pensaban que había muerto, y los que defienden al famoso autor de cómics.

