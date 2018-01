Juanjo es un abogado de 42 años que ha acudido a First Dates en busca del amor. El programa de Cuatro lo ha emparejado con Iberia, una mujer más joven que él, pero estudiante de derecho y con intereses comunes. Su cita ha ido bien, pero en el transcurso de la misma Juanjo ha dicho algo que ha indignado en redes sociales.

Tras la cena, había llegado el momento de decidir si habría una segunda cita. La primera en hablar ha sido Iberia, que ha alabado la caballerosidad y la conversación de Juanjo durante la velada. Al llegarle el turno a él, sin embargo, las cosas se han torcido. El abogado ha dicho que Iberia no "me llena para una relación" y ha dejado caer que no era lo suficientemente guapa.

Esas últimas palabras han desatado una ola de indignación en redes sociales, donde ha sido duramente criticado:

