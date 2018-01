La amarga queja de una exconcursante de 'OT' tras el éxito de la nueva edición

El éxito de Operación Triunfo 2017 ha pillado por sorpresa a muchos. Ahora, los espectadores abrazan el formato musical que tocó la cima del éxito en 2001, pero esto no siempre ha sido así.

No todas las ediciones del talent musical han tenido este recibimiento y Mónica Rodríguez, más conocida como Nika, participante de OT 2, ha publicado un mensaje en Twitter en el que expresa lo que sintió cuando salió del programa, cuando ser triunfito era sinónimo de fracaso.

"¡Uy qué alegría! Cómo cambian las cosas. Es muy guay ver como ahora es cool y moderno ser fan de Operación Triunfo. Hasta los artistas "más" grandes de este país , medios... se declaran fan en las redes y se entregan a un formato que en su día criticaron y repudiaron", asegura Nika.

Y sentencia: "Gracias por hacer que hoy ser triunfito y ser fan de OT sea guay cool y molón".

El mensaje ha recibido muchas respuestas que la exconcursante ha respondido.

La verdad es que no. No me refiero a UNA persona en concreto 😉😘😘