Dani Rovira explica por qué no irá a la gala de los Goya

Dani Rovira ha explicado en una entrevista a Chance, que no acudirá a los Goya para evitar presiones. El humorista, que ha sido el presentador de la gala en las últimas tres ediciones, se encuentra promocionando su última película, Thi Mai, rumbo a Vietnam, que se estrenó este viernes.

"Este año no solo decidí no presentar la gala, sino que decidí tomármelo con tranquilidad", comentó Rovira en la entrevista. "¿Te veremos en el patio de butacas?", le preguntó la entrevistadora. "No, en el patio de mi casa que es particular. Con pantuflas y pajarita", respondió el actor.

Rovira contó que le apetecía ver la gala tranquilo y que si iba, habría presión. "Votaré porque soy académico, pero me apetece verlo en casa", añadió.

El cómico reconoce en la entrevista que después del segundo año cometió el error de usar las redes sociales después de los Goya. "En esos días de la basurilla que yo los llamo", aseguró el actor, pero también admitió que ya ha aprendido muchas lecciones y que se lo ha pasado muy bien. "Volveré a hacerlo si la Academia lo tiene a bien", concluye Rovira.