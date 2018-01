Lerma, del Levante, denuncia que Aspas, del Celta, le ha llamado "negro de mierda"

Jefferson Lerma, centrocampista del Levante, ha denunciado ante los micrófonos de Gol que el delantero del Celta Iago Aspas le ha llamado "negro de mierda" durante el partido que ambos conjuntos han disputado este domingo.

"Creo que estos actos de racismo no pueden existir. Me ha dicho negro de mierda y esto no puede pasar", ha dicho Lerma, quien asegura haber hablado con el árbitro.

"Me decía que le tenía hasta los huevos de tanto joderlo", ha explicado Lerma, quien espera que "revisen los vídeos" para que tomen una decisión al respecto.

El jugador del Levante ha explicado que es la primera vez en la temporada que le ocurre algo así.

Aquí el vídeo de Jefferson Lerma (Levante) denunciando frente a los micrófonos de Gol, que Iago Aspas le ha llamado "negro de mierda". pic.twitter.com/jo17TPB8cw — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 14, 2018

El Levante ha respaldado a su jugador y ha rechazado cualquier muestra de racismo en el fútbol: