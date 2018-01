El tuit sobre la foto de la portada del 'ABC' de este domingo que arrasa por un pequeño (gran) detalle

Un tuitero, @elbicharraco, ha publicado un tuit que ya es viral tras resaltar un pequeño (gran) detalle de la portada del diario ABC de este domingo .

El mensaje, que en pocas horas tiene más de 12.000 retuits y 13.000 'me gusta', destaca que la imagen con la que el periódico ilustra una información sobre hackers es, en realidad, un chaval con una mesa de mezclas:

Pues esperemos que no fichen al de la foto, porque no sé yo qué tal se hackea con una mesa de mezclas, el Sony Vegas y un protools en un estudio de audio. Lo de ABC es todo tan Mortadelo y Filemón... pic.twitter.com/wpsqAiEnue

El cachondeo en Twitter no se ha hecho esperar, con centenares de comentarios cargados de ingenio y sentido del humor:

Se ha tomado una coca cola zero entera, no ha dejado una gota. Si eso no es de hackers...