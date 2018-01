Alfred, conmovido al saber que ha ayudado a una fan a superar su ansiedad

Alfred recibió un mensaje muy especial en el chat celebrado este lunes tras la gala 11 de Operación Triunfo. Se lo envió una seguidora de 18 años, Marina, que en un vídeo le daba las gracias por haberla ayudado a superar su ansiedad.

Alfred ya había hablado abiertamente de este tema en la Academia después de la gala 10, de la que tuvo que ausentarse varias veces por ataques de ansiedad. Más adelante, dio las gracias a los médicos y lanzó un consejo a los espectadores: "A toda la gente que tenga ansiedad y cosas varias que la gente no pueda entender pues eso que, aunque os cueste la puta vida, lo hagáis".

Sus palabras calaron hondo en Marina, que en el vídeo que se pudo ver durante el chat quiso decirle esto a su ídolo: "Quería darte las gracias porque soy una persona con ansiedad y cuando vi lo que hiciste el otro día en la gala y el mensaje que diste de que, aunque nos cueste la puta vida a toda la gente que hemos pasado por esto, hay que hacerlo y punto".

"Cuando te escuché pues dije 'si él puede, por qué yo no'. Entonces, desde que dijiste eso, cada vez que me pasa algo parecido siempre me acuerdo de ti y me da muchísima fuerza", añadió la joven.

Alfred escuchó con emoción sus palabras y después añadió: "Hemos de romper los tabúes de esto y poder hablar abiertamente de estas cosas porque, al final, se superan". Puedes ver el momento a partir del minuto 39:30 de este vídeo.