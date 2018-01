La creadora de 'Pretty Ballerinas', en contra de exigir catalán para trabajar en la sanidad pública de Baleares

Úrsula Mascaró, la empresaria menorquina creadora de las Pretty Ballerinas e impulsora de la plataforma 'Mos movem' contra el decreto del Govern que exige el catalán para trabajar en la sanidad pública en Baleares, ha asegurado este martes que "cada pequeño gran gesto nos ayuda a seguir luchando contra la dictadura lingüística".

La directora creativa del Grupo Mascaró ha detallado las muestras de afecto que recibe por parte de algunos ciudadanos que, según ha dicho, "hasta ahora no tenía la posibilidad de expresar su disconformidad con la catalanización que están sufriendo las Islas".

"Nosotros no somos catalanes, no porque no queramos, simplemente porque nacimos Menorca y, por lo tanto, somos de la comunidad autónoma de Baleares", ha manifestado.

"Somos una sociedad acogedora, consideramos menorquines como iguales a todos los que viven aquí pero nacieron en Asturias, Cataluña, Tabarnia, Perú, Venezuela, Sevilla, Marruecos, Italia, Inglaterra o Francia, a todos los que cuidan y quieren esta preciosa tierra, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra gastronomía, nuestras costumbres", ha añadido.

Mascaró ha indicado que "los pequeños grandes gestos de gente normal que se siente identificada con la plataforma son el oxígeno que necesitamos para seguir adelante".

En esta línea, ha confiado que la manifestación bajo el lema 'La lengua no cura, por una sanidad sin fronteras lingüísticas' que tendrá lugar el próximo mes de febrero en Palma "tenga una buena repercusión social".

'MOS MOVEM', EN CONTRA DEL CATALÁN OBLIGATORIO EN LA SANIDAD

La plataforma menorquina 'Mos Movem!' se ha creado para "luchar contra el requisito del catalán en la sanidad pública de Baleares".

Se trata de "un grupo apolítico, que está en contra de la 'catalanización' de las Islas" y que tiene como objetivo "paralizar el decreto del Govern que exigirá a los profesionales sanitarios que el catalán sea un requisito y no un mérito", según ha explicado el movimiento en un comunicado.

Desde 'Mos Movem!' han acordado con los voluntarios de Mallorca una serie de acciones a desarrollar "para movilizar el máximo de usuarios y profesionales". De este modo, se llevará a cabo en febrero una primera manifestación en Mallorca bajo el lema 'Las lenguas no curan, por una sanidad sin fronteras lingüísticas'.

Asimismo, han expresado que en las Islas "no se habla catalán, sino menorquín, mallorquín, ibicenco y formenterense"; y han aclarado que esta plataforma "no va en contra del catalán", sino que creen que "debe ser un mérito y no un requisito injusto, innecesario y excluyente que ha sido impuesto políticamente".

"Las lenguas no curan y lucharemos con sentido común para tener profesionales sanitarios independientemente de su procedencia", ha concluido el movimiento