Este miembro de Vetusta Morla habló demasiado pronto sobre 'Operación Triunfo'

El fenómeno Operación Triunfo ha vuelto con más fuerza que en pasadas ediciones. Muchos artistas como Zahara o Dani Martín se han declarado fans del formato, e incluso han mostrado predilección por alguno de sus concursantes. Otros, como Guillermo Galván, guitarrista y principal compositor de Vetusta Morla, no comprenden el porqué de este fenómeno comparado con otras ediciones y de cómo artistas y personajes ajenos al llamado mainstream siguen este reality.

Así lo manifestó en su cuenta Twitter este martes a las 13:40, apenas dos horas antes de que se produjese el reparto de temas en la Academia.

La reacción, casi de brujería, fue que por casualidad la Academia le adjudicase una canción de su grupo a Alfred para la próxima gala, concretamente Maldita Dulzura de su disco Mapas (2011).

El músico decidió tomárselo con humor y ha achacado esta decisión a una cuestión de "espionaje".

Varios periodistas musicales y artistas han bromeado con el miembro de Vetusta Morla sobre la casualidad del programa. Uno de ellos ha sido el rapero Rayden, quien se ha sumado a las teorías conspiranoicas de Galván.

Esto no se si me gusta o me da miedo... pic.twitter.com/NpByHXmFgn