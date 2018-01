Por qué Meghan Markle no puede llevar tiara y Catalina de Cambridge sí

Si sigues la actualidad de la familia real británica, te habrás dado cuenta de que Kate Middleton y Meghan Markle tienen un estilo muy diferente ya sea en cómo visten, sus peinados o la elección de su bolso. Pero seguramente hay una diferencia en el estilismo de ambas que te ha llamado la atención: por qué la duquesa de Cambridge lleva tiara y Meghan Markle no.

Según el experto en etiqueta y protocolo Grant Harrold, hay una explicación muy sencilla a esto y recae en el protocolo real. "Solo las señoras casadas llevan tiara", ha declarado a BBC News. Según ha añadido Harrold, históricamente "era un signo de estatus que servía a las damas para indicar que ya tenían esposo y no buscaban marido. Para los caballeros, esto era un claro signo para no cortejar a la dama en cuestión".

Esto explica por qué Markle no ha lucido una tiara por el momento, aunque su futura cuñada sí que haya sido fotografiada con las joyas de la familia real en seis ocasiones diferentes, según detalla Glamour. La más reseñable fue cuando acudió a una recepción diplomática en 2016 luciendo la Lover's Knot, la tiara favorita de la Princesa Diana.

Sin embargo, Markle no tendrá que esperar demasiado para poder lucir las joyas reales. El príncipe Enrique y ella contraerán matrimonio en cuatro meses, el próximo 19 de Mayo.

La primera vez que Markle lucirá una tiara será el día de su boda —al igual que lo hizo Catalina de Cambridge en su boda en 2011— aunque eso también dependerá del protocolo real. Según Harrold, las tiaras son un complemento para los eventos vespertinos.

"La única regla que se debe cumplir es no lucir sombreros en interior después de las seis de la tarde, porque ahí es cuando las damas se cambian en su vestido de tarde y es cuando las tiaras y las joyas de la familia real salen a la luz", ha detallado a la BBC.

Meghan Markle y el príncipe Enrique visitando la Reprezent 107.3FM en Londres, el 9 de enero de 2018.

Si Markle elige lucir una tiara en su gran día tendrá "muchas opciones", según detalla la experta en la familia real Ingrid Seward. Entre esos posibles complementos se incluyen también las joyas de Lady Di, la difunta madre de Enrique. "Puede elegir algo discreto y apropiado para el momento, pero también la tiara Spencer, herencia del príncipe Enrique y una de las que lució la princesa Diana el día de su boda", ha detallado Seward a US Weekly. Sin embargo, Markle suele romper el protocolo real con sus looks, así que puede que nos sorprenda y no luzca una tiara el día de su boda y reserve ese complemento para otra ocasión.

El revuelo con la posibilidad de que Markle luzca una tiara se debe a una imagen que ha circulado en Twitter estos días y en la que se ve a la protagonista de Suits luciendo este complemento en su graduación, donde fue elegida como reina del baile.

En estas imágenes Meghan Markle aparece con una tiara, ¡como reina del baile!

Claramente, Markle sabía que estaba hecha para la realeza.

Este artículo fue publicado originalmente en la sección de estilo de la edición canadiense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés.