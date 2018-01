Twitter sale en defensa de Serrat tras la llamada al boicot de algunos sectores independentistas

Algunos sectores independentistas habían llamado al boicot a través de las redes sociales al documental Serrat, el noi del Poble Sec dedicado al cantautor Joan Manuel Serrat, que TV3 emitió en la noche de este martes dentro del espacio Sense ficció.

Tanto en mensajes de Twitter y Facebook como de grupos whatsapp se invitaba a cambiar de canal cuando TV3 emita el documental en respuesta a las declaraciones del cantante en los últimos meses sobre la independencia de Cataluña.

En esos mensajes se calificaba a Serrat de "traidor" y se le identificaba como "el noi del 155" o "equidistante unionista".

Bona nit companys, que tingueu feliços somnis, per cert demà fant per TV3 un reportatge del traïdor Serrat dons jo boicot Als traïdors ni aigua NI OBLIT NI PERDÓ VISCA CATALUNYA LLIURE

Tras la emisión del documental, en el que el autor de Mediterráneo, El meu carrer, Temps era temps, La tieta o Penélope hablaba por primera vez de su familia y de su infancia y de las circunstancias vitales que inspiraron algunas de sus canciones, en una larga conversación con el periodista Lluís Permanyer, algunos acusaban a Serrat de haber cantado "Para la libertad" y habérsele olvidado que esa libertad y el 155 son incompatibles:

Serrat no era uno que cantaba "Para la libertad" y se le olvidó que "libertad" no casa con 155? Me suena...