La reacción de Alejandro Sanz cuando destrozaron una de sus canciones en 'Got Talent'

Éste es Sumbao. Es fan de Alejandro Sanz y este miércoles probó suerte en Got Talent.

Salió al escenario y trató de conquistar a Jorge Javier Vázquez, Eva Hache, Edurne y Risto Mejide con su interpretación de Cuando nadie me ve.

Sumbao le puso mucha pasión, pero en lo que es afinación estuvo escaso, como puedes comprobar aquí:

Esperamos que @AlejandroSanz 🎤 no nos demande por lo de nuestro Sumbao en #GotTalent1... ¡Para él eres 'el puto amol'! 😜 pic.twitter.com/itYmeS0D3S — FremantleMedia España (@FremantleESP) 17 de enero de 2018

Con su actuación, dejó a los jueces con estas caras.

Al ver que se llevaba los botones rojos de Edurne y Risto Mejide, el concursante trató de convencerlos con un par de canciones en inglés, una de Modern Talking y otra de Backstreet Boys. Pese a que el público acabó en pie, no obtuvo el beneplácito del jurado.

"Canta sólo cuando nadie te vea", le pidió Mejide. "Yo sólo espero que Alejandro Sanz esté muy lejos de aquí en estos momentos [...] para que no haya tenido que escuchar esa versión".

Sin embargo, la actuación sí llegó hasta el cantante, que a través de Twitter escribió entre símbolos de risa: "Él le pone su corazón, hombre".

😂😂 el le pone su corazón hombre. Un abrazo enorme a tod@s en el programa y mucha suerte a l@s concursantes 😘 https://t.co/u6gKsmUeEr — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 17 de enero de 2018

A pesar del veredicto, Sumbao siguió cantando —My heart will go on, de Celine Dion— para intentar demostrar su valía.

Como su actuación no parecía tener fin, los jueces se marcharon de plató y lo dejaron allí, con su música. Puedes ver el momento completo aquí.