Orina contra la epilepsia y frotar a un bebé con vodka: los remedios populares rusos más absurdos

Enjuaga tu boca con gasolina, escupe en la cara de alguien, moja a un niño con vodka y déjalo tumbado desnudo afuera. No son métodos de tortura sino un tipo de medicina popular de Rusia con técnicas sin escrúpulos.

A pesar de la locura que suponen, todavía la mitad de los rusos (52%, según una reciente encuesta del Centro Levada) tienen fe en estas prácticas. Los principales argumentos son su naturalidad y la disposición de los recursos, que "fueron probados por las abuelas".

Alcohol contra la anquilostomiasis y el frío

El alcohol se usa en Rusia para curar casi cualquier cosa. Los dolores son una buena excusa para andar algo "alegre" durante un mes, y echarle la culpa al alcoholismo.

En muchas webs se dice que "hace muchos siglos la gente hacía curas de coñac", porque contiene "taninos que proceden de la madera". A partir de aquí se creó el mito de que el coñac mata los virus. Por eso cuando te sientes enfermo deberías tomar 300 gramos de coñac antes de ir a la cama. Si no ayuda hay que repetirlo hasta curarse completamente.

El vodka, por otra parte, acaba con los parásitos. Hay que mezclar 30 gramos con dos cucharadas de aceite de girasol y beber la mezcla en sorbos largos. Hay que repetirlo tres veces al día. Según los "expertos" que hay en gran cantidad de foros, dos semanas después la anquilostomiasis —una infección intestinal— desaparecerá.

El vodka también está recomendado para combatir la fiebre en niños pequeños. Hay que tumbar al niño sobre una manta y frotarlo con una servilleta empapada en vodka y agua. Después se debe dejar al niño tumbado y desnudo durante unos 15 minutos y "no hay que sucumbir a la tentación de cubrirlo con una manta". Las madres no ven ningún riesgo en esto, solamente sugieren "utilizar vodka de buena calidad".

Una cebolla: napalm para la nariz

La cebolla mágica es capaz de despejar cualquier nariz llena de líquido. La receta clásica consiste en empapar dos algodones en zumo de cebolla y colocarlos en los agujeros de la nariz durante ocho-diez minutos. Otro método consiste en poner entre tres y cinco gotas en cada agujero.

Sin embargo, esta terapia tiene sus efectos secundarios: puede provocar sangrados de nariz, quemazón en las mucosas o inflamaciones.

Escupir en el ojo para curar un orzuelo

Vas a ir a una fiesta pero tienes un orzuelo en el ojo. Pide entonces a un amigo o a un familiar que te escupa en el ojo sin que estés preparado. "Es importante que no sepas que te van a escupir... Ayuda", comenta de manera optimista Anastasia. "Tienes que escupir en el ojo de la persona de manera inesperada, justo cuando menos se lo espera, porque si lo preparas de antemano no funcionará", afirma Violeta Vínnik. Este tipo de remedio popular es muy común y no necesita comentarios...

Los efectos beneficiosos de la orina

Solamente la orina puede competir con el alcohol por el estatus de "remedio infalible para, prácticamente, cualquier enfermedad". Esto es tan deplorable como repugnante.

A pesar del hecho de que la orina no sirva para curar ninguna enfermedad, los "entusiastas" de este líquido están convencidos de que este método sirve para combatir la epilepsia o el dolor de articulaciones.

