TVE relega el juicio de la trama Gürtel a la quinta noticia del Telediario

Críticas a Televisión Española por iniciar su informativo del mediodía, que se emite todos los días a las 15:00 horas, con la caída de un árbol en Holanda.

Todo el mismo día en el que el 'número dos' de la trama Gürtel señalaba que varios empresarios pagaron en dinero negro al PP de Valencia.

Esta información, la de la declaración de Pablo Crespo, fue relegada al quinto lugar en el sumario al arranque del Telediario 1, por detrás de la noticia del árbol, dos informaciones sobre la situación en Cataluña y la noticia de las amenazas a Albert Rivera, líder de Ciudadanos.

Tampoco mejoró la cosa después de los sumarios. La información sobre la Gürtel no fue ofrecida hasta el minuto 12 del informativo, después de 8 minutos de noticias sobre Cataluña y unas colas sobre las amenazas a Rivera.

El tiempo dedicado al juicio de la Gürtel fue de poco más de dos minutos, con un directo y una pieza dedicadas al tema.

En el informativo de la noche, presentado por Ana Blanco a las 21:00 horas, la información sobre el juicio de la Gürtel tampoco abrió el Telediario en los sumarios, pero sí ocupó la segunda posición.

Sin embargo, se mantuvo la misma estructura que a las 15:00 horas, a pesar de que Álvaro Pérez 'El Bigotes' había señalado a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, como responsable de la corrupción en el PP valenciano.

Esta información también se emitió después de las piezas dedicadas a Cataluña y a Albert Rivera.

Este tratamiento informativo ha generado numerosas críticas en Twitter:

Inicio Telediario. TV3 vs TVE. Día Cas Palau vs Día Caso Gürtel. Monográfico vs árbol caído en Holanda. Igual el adoctrinado eres tú. pic.twitter.com/V151wFvP46